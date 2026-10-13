Taku skriešanas seriāla “Stirnubuks” noslēdzošais posms Priekuļos
"Stirnubuka" sezona ar Lielo finālu saulainā un dubļainā rudenī noslēdzas Priekuļos.
FOTO: "Stirnubuka" sezona ar Lielo finālu saulainā un dubļainā rudenī noslēdzas Priekuļos
Šī gada 10. oktobrī populārā taku skriešanas seriāla “Stirnubuks” noslēdzošajā sestajā posmā Lielajā finālā Slēpošanas un biatlona trasē Priekuļos saulainajos un dubļainajos apstākļos uzvaras garākajās distancēs izcīnīja Kristaps Bērziņš, Lauma Izāka, Uģis Jocis, Zanda Malančuka, Edgars Šumskis un Sandra Buliņa bet STB Superlīgā komandām sezonas uzvarētāju tituls SK “Pļaviņu Skanste”, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.
Pagājušajā nedēļas nogalē “Stirnubuka” 13.sezona ar Lielo finālu noslēdzās Priekuļos. Otro gadu pēc kārtas galvenajās piecās distancēs noskaidrojas finālposma uzvarētāju pēc iedzīšanas principa, kā arī STB Superlīgas Lielajā finālā tika noskaidrota sezonas labākā komanda.
“GARMNIN Lūsī” 36km distancē pirmais trasē devās sezonas līderis un favorīts Kristaps Bērziņš. Seškārtējais Latvijas čempions maratonā arī pirmais finišēja tiekot ceturtās šogad un pie 45. uzvaras “Stirnubukā” kopumā. Otrais finišēja lietuvietis Valdas Rubel, kurš sezonu sāka ar uzvaru “Vāverē” un bija otrais jūnijā “Vilka” distancē. Trijnieku noslēdza Rūdolfs Ozoliņš, kurš septembrī Ogrē nopelnīja savu pirmo godalgu.
Sievietēm gan bija grūtāk paredzēt uzvarētāju starp trim galvenajām pretendentēm – Lindu Meirēnu, Laumu Izāku un Ivitu Šali. Meirēna nebija labākajā formā, neiesaistoties cīņā par uzvaru un ieņemto beigās 4.vietu,. Toties Gauja Trail by UTMB uzvarētāja 90km distancē Ivita Šale spraigi cīnījās ar Rīga-Valmiera un Vilkaču maratona uzvarētāju Laumu Izāku, virsroku šoreiz ņemot Izākai, kura tika pie pirmās uzvaras “Stirnubukā”. Šalei ierastā otrā vieta, bet pirmo reizi trijniekā tika Madara Tīģere-Bernharde.
“VENDEN Strinubuka” 25km distancē beidzot savu īsto varējumu parādīja daudzkārtējais čempions un pirms divām nedēļām Limbažu skrējienā Dmitrija Serjogina rekordu labojušais Uģis Jocis, izcīnot pirmo uzvaru šogad “Stirnubukā”. Sezonas pirmajos trijos posmos uzvarējušais igaunis Keni Kivikas, kurš pasaules un Eiropas čempionātos orientēšanās ir bijis trīsdesmitniekā, ieņēma otro vietu, bet trešā vieta un otrā godalga šajā sezonā jaunajā priekš sevis distancē Andim Saknem, kurš uz sezonas beigām rādīja ļoti labu sniegumu.
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Sievietēm līderpozīciju noturēja un trešo uzvaru šosezon izcīnīja Zanda Malančuka, kurai šogad uzvara Izskrien Ogri un otrās vietas Limbažos un Lāčplēšu krosā. Septembrī Ogrē ar otro vietu savu pirmo godalgu “Stirnubukos” nopelnījusī pasaules čempionātu dalībniece distanču slēpošanā Anda Mužneice to pašu atkārtoja arī sev pazīstamajā Priekuļu trasē. Cīnoties ar kājas sāpēm, trešo vietu nosargāja regulāri trijniekā iekļuvusī orientieriste Agnese Jaunmuktāne.
“Mežusili Zaķī” 11km favorīta statusu apliecināja vairākkārtējais Latvijas čempions un Baltijas čempions Edgars Šumskis, kurš “Stirnubukā” iesaistījās šajā sezonā. Labāko rezultātu šajā sezonā ar otro vietu sasniedza daudzkārtējais “Stirnubuka” uzvarētājs un spēcīgākais šķēršļu skrējējs Artjoms Rekuņenko, bet uz trešo vietu divu Latvijas čempionātu medaļnieku savstarpējā cīņā pakāpās Jānis Mūrnieks, atstājot pirmo startējušo un Liepājā uzvarējušo Lauri Grīniņu ceturto.
Sievietēm pēdējā brīdī tomēr nolēma startēt sezonas līdere Sandra Buliņa, kura pirms divām nedēļām turpat Priekuļos uzvarēja Latvijas čempionātā vasaras biatlonā un kura bija arī ātrākā trasē, izcīnot uzvaru. Līdzīgajā cīņā par otro vietu Eva Žilde Rudzīte, iegūstot trešo godalgu šosezon, apsteidza Vilka distances trešo titulu nopelnījušo Agati Armani, kurai vairākas godalgas šogad UTMB pasaules sērijas sacensībās. Atkal ceturtā bija daudzkārtējā Latvijas čempione un olimpiete Inna Žolnerooviča.
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Jāatzīmē, ka, nesavākušas nepieciešamos trīs startus no iepriekšējiem pieciem posmiem, no trešā koridora 10 minūtes aiz līderes startēja vairākas titulētas dažādu sporta veidu pārstāves – pasaules jauniešu vicečempione vieglatlētikā Jeļena Ābele, pasaules čempionātā un Pasaules kausa posmos biatlonā desmitniekā tikusī Baiba Bendika, daudzkārtējā Latvijas čempione un olimpiete vieglatlētikā Līga Velvere-Krūmiņa, Eiropas jauniešu vicečempione orientēšanās sportā Ilze Jumiķe un pasaules un Eiropas čempionātos desmitniekā orientēšanās iekļuvusī Sandra Grosberga. Bendikai izdevās aizcīnīties līdz devītajai vietai, uzrādot aiz Buliņas otro labāko laiku skriešanā. Pērn Jumiķe no trešā koridora aizskrēja līdz par otrajai vietai, bet tad bija mazāks laika intervāls no līderēm.
Latvijas Valsts meži skolu čempionātā jauniešiem, nestartējot Adriānam Vaisjūnam, pārliecinoša favorīta statusu apliecināja šogad Latvijas čempionātos divus sudrabus U16 grupā izcīnījušais Daniels Ķepals, kurš kontrolēja tempu un taupījās arī nākamās dienas Latvijas čempionātam krosā. Otrais finišēja un labāko veikumu sasniedza U18 grupas medaļnieks Vladislavs Stepanovs, bet trijnieku noslēdza iepriekš trijniekā tikušais slēpotājs un bialtonists no Talsiem Markuss Āboliņš. Meitenēm sezonas beigu pārākumu trupināja rādīt Eiropas jaunatnes olimpiskā festivāla 11.vietas ieguvēja biatlonā un pagājušā gada vicečempione krosā Martīne Djatkoviča, aiz sevis atstājot pirmā posma uzvarētāju un Latvijas čempioni U16 800m Elzu Priedīti. Trešo vietu tāpat kā pirmajā posmā ieguva medaļniece slēpošanas sacensībās Estere Čirjevska.
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STAR FM Vāverē 7km tāpat kā pagājušā gadā sezonu kā uzvarētāja un piecu posmu pirmās vietas ieguvēja pabeidza Līga Krūmiņa, aiz kuras kā ierasti otrā bija Zane Zālīte, bet otro reizi trijniekā iekļuva Simona Kārkliņa. Vīriešiem uzvarēja Ģirts Viļumovs, bet ar sezonas labāko sniegumu otro vietu izcīnīja Rīga-Valmiera uzvarētājs 2016.gadā Valdis Ņilovs. Spraigā cīņā par 3.vietu orientierists Rubens Šulcs apsteidza Arvi Vītoliņu.
NEW balance sprinta etapu kalnu karalī visātrāk veica Vladislavs Ņedaivodins un Baiba Bendika, bet sezonas kopvērtējuma titulus ieguva nupat Latvijas čempiona godu krosā V35 grupā aizstāvējušais Jevgēņijs Stepanovs un Krista Deičmane, kuriem abiem pa trim uzvarām sezonā.
STB Superlīgā komandām Lielajā finālā ļoti spraigā cīņā ar “Sauli. Pērkons. Daugava” par čempioniem kļuva Pļaviņu “Skanste”, kur lielāko punktu ražu atnesa Eva Žilde-Rudzīte, Edijs Eiduks, Jerofejevu pāris un Jūlija Vēvere. Skolu čempionātā viskuplāk pārstāvētā, visaktīvākā un iesaistošākā atkal bija Bauskas Valsts ģimnāzija, bet žiglākie bija Aizputes vidusskolas pārstāvji.