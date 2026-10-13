Liela konkurence. Paziņo kandidātus uz LOK Atlētu komisijas vēlēšanām
Latvijas Olimpiskā komiteja informē, ka ceturtdien, 15. oktobrī Jūrmalā notiks LOK Atlētu komisijas vēlēšanas, kur uz septiņu locekļu vietām kandidē 16 sportisti.
Kandidēšanai jaunajā LOK Atlētu komisijā pieteikti 16 kandidāti, kuri pārstāv visdažādākos olimpiskos sporta veidus: Roberts Akmens (smaiļošana), Marta Andžāne (skeletons), Paula Belēviča (daiļslidošana), Patriks Gailums (vieglatlētika, šķēpmešana), Renārs Grantiņš (bobslejs), Anastasija Grigorjeva (brīvā cīņa), Evelīna Krakope (vieglatlētika, sprints), Francis Gustavs Lācis (3x3 basketbols), Ieva Maļuka (peldēšana), Dāvis Mazais (burāšana), Elvis Opmanis (kalnu slēpošana), Darja Ovčaruka (vingrošana), Marta Robežniece (kamaniņu sports), Patriks Strazds (airēšana) un Veronika Monika Stūriška (BMX riteņbraukšana), Andris Šics (kamaniņu sports).
Atlētu forums 2026. gada 15. oktobrī, no plkst. 10.30 norisināsies Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Jūrmalā (Turaidas ielā 1). Kā jau ziņots, tā laikā klātesošie atlēti ievēlēs jauno Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Atlētu komisiju septiņu pārstāvju sastāvā. LOK aicina visas olimpisko sporta veidu federācijas un pašus sportistus rīkoties proaktīvi, izvērtēt kandidātus, piedalīties vēlēšanās un drosmīgi paust savu redzējumu sporta nozares nākotnes veidošanā.
Pasākumu atklās LOK prezidents Raimonds Lazdiņš, savukārt foruma norisi vadīs moderators Reinis Ošenieks. Dienas gaitā sportisti un nozares pārstāvji tiks iepazīstināti ar vairākām izglītojošām un aktuālām tēmām. Hokeja leģenda Sandis Ozoliņš un mārketinga vadītājs Rihards Streiķis pārrunās atbildīgas spēles aspektus sporta vidē.
Tāpat norisināsies interaktīva nodarbība "Drošsardzība sportā: Zini, atpazīsti, rīkojies!", kurā kopā ar centra "Dardedze" ekspertiem tiks veikts izpratnes tests un analizētas praktiskas situācijas. Savukārt praktizējošais psihologs Ginters Ansis Blumbergs lekcijā "Atpūta ir prasme" skaidros, kā atpazīt savas vajadzības un pareizi atjaunoties.
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Viena no centrālajām norisēm būs paneļdiskusija "Vienlīdzīgi, bet ne vienādi? Dzimumu līdztiesības realitāte, izaicinājumi un iespējas mūsdienu sportā", kurā viedokļos dalīsies Latvijas sieviešu futbola izlases galvenā trenere Liene Vāciete, pasaules čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa, bijušais Latvijas basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns un kamaniņu sporta treneris Mārtiņš Rubenis. Diskusijai sekos interaktīva sesija "Atlētu balss: Formalitāte vai reāla ietekme?", kurā tiks pārrunāta LOK Atlētu komisijas loma, nozīme un vadlīnijas.
Līdz šim LOK Atlētu komisijā bija ievēlēti Gunta Vaičule, Anastasija Grigorjeva, Gunta Baško, Toms Skujiņš, Roberts Akmens, Haralds Silovs un Artūrs Liepa. No šiem vēlreiz kandidē Grigorjeva un Akmens.