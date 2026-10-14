Tālmetienos efektīvā "Rīgas Zeļļi" uzņems Rihardu Lomažu un bez uzvarām spēlējošo "Cedevita Olimpija"
Šodien plkst. 19:00 "Xiaomi Arena" trešo ULEB Eirokausa A apakšgrupas spēli aizvadīs "Rīgas Zeļļi", kuri uzņems Ļubļanas "Cedevita Olimpija" ar Latvijas izlases kapteini Rihardu Lomažu sastāvā. Tiešraide TV6.
"Rīgas Zeļļi" ULEB Eirokausa debijas sezonu sākusi ar divām aizraujošām spēlēm, kurās uzvarētājs noslēdzās galotnēs. Pirms divām nedēļām savā laukumā Bens Šungu ar pēdējo sekunžu metienu izrāva panākumu pār Tortonas "Derthona" (86:84), savukārt pirms nedēļas izbraukumā sīvā cīņā tika atzīts Rostokas "Seawolves" pārākums (86:87).
Slovēnijas basketbola grands Ļubļanas "Cedevita Olimpija" šo Eirokausa sezonu sākusi ar diviem zaudējumiem. Pirmajā kārtā izbraukumā klubs ar 81:85 atzina Burgosas "San Pablo" pārākumu, bet pirms nedēļas tā zaudēja vienai no turnīra favorītēm Jeruzalemes "Hapoel" (64:75). Līdz ar to pirms abu spēles trešajā kārtā "Zeļļi" ar bilanci 1-1 ieņem ceturto vietu A grupā, bet Ļubļanas klubs septīto.
Lomažs viens no līderiem
2019. gadā Slovēnijas basketbola grands Ļubļanas "Olimpija" un Horvātijas klubs Zagrebas "Cedevita" apvienojās, rezultātā izveidojot komandu Ļubļanas "Cedevita Olimpija". Tā kļuvusi par pirmo reizi, kad divu dažādu valstu klubi lemj par apvienošanos vienā. Ļubļanas klubs dibināts 1946. gadā un savā vēsturē bija izcīnījis 17 titulus Slovēnijas līgā un 20 Slovēnijas kausā. Ilgus gadus klubs spēlēja arī prestižajā ULEB Eirolīgā. "Cedevita" klubs dibināts 1991. gadā, tiekot pie pieciem savas valsts tituliem un septiņiem izcīnītiem kausiem. Tapat tas spēlēja gan divas reizes Eirolīgā, gan arī Eirokausā.
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Iepriekšējā Eirokausa sezonā "Cedevita Olimpija" aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam, kurā zaudēja nākamajai čempionei "JL Bourg". Par komandas galveno treneri strādā Melnkalnes speciālists Zvezdans Mitrovičs, kurš šo amatu ieņem kopš 2024. gada. Karjeras laikā viņš strādājis arī Eirolīgā kā vairs neeksistējošajā "Monaco" un Vilerbānas ASVEL, sastrādājoties kopā ar Rihardu Lomažu.
Tieši Rihards Lomažs, kurš kļuva par komandas pēdējo papildinājumu, jo sastāvā robus iedzina traumas, ir viens no produktīvākajiem spēlētājiem. Pēc diviem aizvadītajiem mačiem viņš ir "Cedevita Olimpija" otrais rezultatīvākais basketbolists (vidēji 14 punkti), kam pievienotas divas bumbas zem groziem, divas pārķertas bumbas un 1,5 piespēles.
Rezultatīvākais vīrs pēc diviem mačiem ir Entonijs Kovans. Viņš pirms divām sezonām bija vairs neeksistējošās Viļņas "Wolves" līderis, bet pagājušajā spēlēja Turcijā un Puertoriko. Astoņu spēļu pieredze NBA ir 206 centimetru garajam spēka uzbrucējam Metjū Hārtam. 2023./2024. gada sezonā viņš tik daudz spēles nospēlēja Memfisas "Grizzlies" sastāvā (četri punkti, divas bumbas zem groziem). Pagājusī sezona viņam kļuva par pirmo Eiropā, bet Eirokausā viņš debitējis ar 12,5 punktiem un 3,5 atlēkušajām bumbām.
Savukārt ar 10,5 punktiem un četrām bumbām zem groziem pirmajos mačos izcēlies Noā Kirkvuds, kurš pagājušo sezonu pavadīja Ainara Bagatska vadībā Vroclavas "Slask" (12,7 punkti, 4,3 bumbas zem groziem, 3,9 piespēles Polijā, 12,7 punkti, 4,3 bumbas zem groziem, 4,4 piespēles Eirokausā). Šie četri basketbolisti uzskatāmi par kluba līderiem, jo pārējiem iemetuši krietni zem desmit punktiem vidēji mačā. Kluba sastāvā ir vairāki Slovēnijas izlases kandidāti kā Dāvids Skara, Miha Čerkveniks, Roks Radovičs un Jaka Blazičs. Pēdējais, kuram 36 gadi, gan laiku izlasē jau ir noslēdzis.
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Jāmin, ka iepriekš Ļubļanas "Olimpija" sastāvā (pirms apvienošanās ar horvātu klubu) spēlēja Dāvis Bertāns. Viņš klubā pavadīja divas sezonas no 2010. līdz 2012. gadam, vēlāk pārceļoties uz Belgradas "Partizan", Vitorijas "Baskonia" un NBA. Tālajā 2002. gadā klubā spēlēja Roberts Štelmahers, bet 2015./2016. gada sezonā Ronalds Zaķis.
"Zeļļiem" katrā spēlē izšauj cits
"Rīgas Zeļļiem" pirmajās divās spēlēs līderu nastas uzņēmās citi spēlētāji. Uzvarā pār "Derthona" spoži spēlēja Bens Šungu (23 punkti, septiņas piespēles, sešas atlēkušās bumbas), Tailers Vols (18 punkti un desmit bumbas zem groziem) un spēles sākumā no tālienes trāpīt spēja Īzaks Džonsons (12 punkti).
Savukārt zaudējumā pret Rostokas "Seawolves" pēc neveiksmīga snieguma Rīgā sevi pieteica cits ārējās līnijas basketbolists Tonijs Pērkinss (35 punkti, sešas pārķertas bumbas), kā arī lietuvietis Martins Varns (24 punkti). Pret Rostoku pirmo Eirokausa spēli aizvadīja Latvijas izlases saspēles vadītājs Toms Skuja, kurš 16:24 minūtēs punktus neguva, taču atdeva sešas rezultatīvās piespēles.
Sagaidāms, ka šodien pret Ļubļanu pirmo spēli Eirokausā aizvadīs cits Latvijas izlases spēlētājs Klāvs Čavars. Viņš sezonu nesāka savainojuma dēļ, taču bija ierindā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē pret Tartu, kurā tika izcīnīta pārliecinoša uzvara (94:74). Čavars 23:15 minūtēs guva sešus punktus, izcīnīja septiņas bumbas zem groziem un bloķēja trīs pretinieku metienus. Līdz šim Latvijas spēlētāju pienesums punktos bijis neliels - divās spēlēs latviešu spēlētāji iemetuši 15 punktus.
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Augsta precizitāte tālmetienos
Vidēji gūtajos punktos spēlē "Zeļļi" ar 86 punktiem ir devītie visā turnīrā, bet Ļubļanas klubs ar 72,5 punktiem dala priekšpēdējo 29. vietu ar "Siauliai", "Botevgrad" komandām. Pēc diviem aizvadītajiem mačiem "Zeļļi" pierādījuši savu bīstamību no tālmetienu līnijas - realizēti 43,1% metieni, kas dod ceturto vietu. Iemestajos tālmetienos (25) "Zeļļi" ir līderi visā turnīrā.
Trūkumi redzami cīņā par atlēkušajām bumbām, kur 24. vieta (vidēji 34,5 bumbas zem groziem spēlē), taču šīs dienas pretiniecei arī šis elements nav stiprākā puse (33 bumbas zem groziem spēlē). Īpaši slikti "Zeļļiem" klājies cīņā par bumbām pie pretinieku groza - divās spēlēs tikai 12 izcīnītas bumbas jeb sešas vidēji spēlē, kas dod pēdējo vietu. Šeit talkā var nākt Klāva Čavara atgriešanās, kas zināms kā labs cīnītājs pie bumbām tieši pie pretinieku groza.
Pēc nedēļas "Zeļļiem" paredzēts izbraukums pie Jeruzalemes "Hapoel", kas mājas mačus aizvada Serbijā.