Latviešu hokejistu komandas biedri nosaukti starp NHL nedēļas labākajiem
Nacionālā hokeja līga (NHL) paziņojusi aizvadītās nedēļas labākos hokejistus.
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera komandas biedrs Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienībā Toronto "Maple Leafs" uzbrucējs Ostons Metjūzs atzīts par NHL aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni. Otrās zvaigznes godu izpelnījies Dalasas "Stars" vārtsargs Džeiks Otindžers, kamēr par trešo labāko atzīts Alberta Šmita komandas biedrs Aleksiss Lafrenjē no Ņujorkas "Rangers".
Metjūzs aizvadītajā nedēļā trīs spēlēs izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, divos mačos iekrājot pa četriem rezultativitātes punktiem. Viņš sezonas ievadā sešās cīņās iekrājis desmit (4+6) punktus.
Tikmēr Otindžers nedēļas nogrieznī sargāja "Stars" vārtus trīs mačos, kuros kopā atvairīja 59 metienus, tiekot galā ar 98,3% raidījumu, un ielaida vienus vārtus. Viņš aizvadīja divas "sausās" spēles pēc kārtas, atvairot attiecīgi 13 un 26 metienus pret Sanhosē "Sharks" un Bufalo "Sabres".
Savukārt Lafrenjē trīs mačos guva piecus vārtus un divas reizes rezultatīvi piespēlēja. Cīņā ar Ņujorkas "Islanders" viņš iekrāja četrus (3+1) punktus un trešo reizi karjerā tika pie "hat trick". 25 gadus vecais uzbrucējs ar astoņiem (5+3) punktiem šobrīd ir rezultatīvākais "Rangers" spēlētājs.
Auston Matthews, Jake Oettinger and Alexis Lafrenière named “Three Stars” for the week ending Oct. 11. 3 Stars of the Week presented by @GEICO #NHLStats: https://t.co/McH5zEby64 https://t.co/8WvUQ9jRN6— NHL Public Relations (@NHLPR) October 12, 2026