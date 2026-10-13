Goldensteitas "Warriors" sniedz optimistiskas ziņas par Kristapu Porziņģi
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers komentēja jaunumus Kristapa Porziņģa veselības sakarā.
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien atgriezīsies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Goldensteitas "Warriors" treniņu bāzē, preses konferencē atklāja "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers. Porziņģis saskāries ar veselības problēmām un izlaida komandas treniņnometni Havaju salās un četras pārbaudes spēles.
Steve Kerr says Kristaps Porzingis will be at Chase Center tomorrow to meet with the medical staff. No other updates yet @NBCSWarriors For now, Steve Kerr is leaning towards a starting five of Curry, Podziemski, Santos, Lendeborg and Green on opening night https://t.co/CpLereH8BL— Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) October 12, 2026
Kers norādīja, ka Porziņģis otrdien būs "Warriors" treniņu bāzē un tiksies ar vienības sporta medicīnas un snieguma direktoru Riku Selebrīni un viņa komandu. Treneris piebilda, ka citu jaunumu saistībā ar latvieša veselības stāvokli viņam pagaidām nav. Kers konkrēti neatbildēja, vai latvietis būs pieejams uz sezonas pirmo spēli, taču arī šādu iespēju nenoliedza. Iepriekš tika apgalvots, ka "Warriors" personāls ir konstantā komunikācijā ar latvieti, taču par viņa atgriešanās laiku nav zināms.
Pēc saslimšanas ar vīrusu Bostonas "Celtics" rindās 2024./2025. gada sezonā Porziņģim parādījās POTS jeb posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu. Šī slimība izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā. Ar šo slimību sasirguši arī citi profesionāli sportisti visā pasaulē.
Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem. "Warriors" četrās pārbaudes spēlēs tikusi pie divām uzvarām. Līdz sezonas sākumam komanda savā laukumā vēl tiksies ar Portlendas "Trail Blazers", bet viesos spēlēs ar Losandželosas "Lakers". Goldensteitas komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs 21. oktobrī.