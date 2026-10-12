VIDEO: Vilmanim pirmais rezultativitātes punkts NHL sezonā
Latvijas uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas "Panthers" pirmdien Bufalo cieta zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā.
"Panthers" bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā ar 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) piekāpās Bufalo "Sabres".
Vilmanis rezultatīvi piespēlēja Antona Lundella vārtu guvumā, pēc 11 spēlētām minūtēm panākot izlīdzinājumu - 1:1. Latvijas hokejists sāka kombināciju, kas beidzās ar Lundella precīzu raidījumu no vārtu priekšas. Vilmanim tas šosezon bija pirmais rezultativitātes punkts sešās NHL spēlēs.
Florida goal! Scored by Anton Lundell with 09:00 left in the 1st. Assisted by Aaron Ekblad and Sandis Vilmanis. BUF: 1 | FLA: 1 #FLAvsBUF #LetsGoBuffalo #FlaPanthers https://t.co/XjvuUDwiwf— NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 12, 2026
Vilmanis spēlēja 12 minūtes un 21 sekundi, bloķējot vienu pretinieka metienu pa vārtiem, divreiz zaudējot ripai un maču noslēdzot ar +/- rādītāju +1.
Sestajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Džošs Douns, bet 16. minūtē vairākumā Rasmuss Dālins vēlreiz izvirzīja "Sabres" vadībā - 2:1.
27. minūtē Rainhārts vairākumā rezultātu uzlīdzināja, bet 32. minūtē Raiens Maklauds izvirzīja vadībā mājiniekus - 3:2.
Izlīdzinājumu "panteras" panāca 34. minūtē, kad savus otros vārtus mačā vairākumā guva Rainhārts - 3:3.
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48. minūtē ceturto reizi spēlē mājinieki izvirzījās vadībā pēc Noā Estlunda metiena, bet 54. minūtē pārsvaru dubultoja Teidžs Tompsons - 5:3.
Minūti un 52 sekundes pirms mača beigām pret Vilmani noteikumus pārkāpa Džošs Noriss, kuram tas bija otrais divu minūšu noraidījums nepilnu piecu minūšu laikā, bet rezultāts vairs nemainījās.
Ar sešiem punktiem sešās spēlēs "Panthers" ieņem desmito vietu Austrumu konferencē. Nākamo spēli komanda aizvadīs otrdien, viesojoties pie Kolumbusas "Blue Jackets".