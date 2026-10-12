Dalasas “Stars” piedzīvo nopietnu zaudējumu - Dišēns pēc operācijas nespēlēs trīs mēnešus
Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Dalasas "Stars" uzbrucējs Mets Dišēns pēc operācijas nespēlēs apmēram trīs mēnešus, pirmdien paziņoja klubs.
Tiek ziņots, ka 35 gadus vecais uzbrucējs visu treniņnometnes laiku cīnījās ar ķermeņa lejasdaļas traumu, un 1. oktobrī tika ievietots ilgtermiņa savainoto spēlētāju sarakstā.
"Stars" pirmdien paziņoja, ka Dišēnam ir veikta operācija un ir paredzams, ka viņš nevarēs spēlēt trīs mēnešus.
"Stars" treneris Glens Galacens paziņojumā skaidro, ka hokejistam treniņnometnes laikā bija "zināmas problēmas". Tika uzskatīts, ka varēs iztikt bez operācijas, taču tas neizdevās.
"Kopīgi tika pieņemts lēmums - labāk šo problēmu novērst, nevis tikai mēģināt ar to sadzīvot un turpināt spēlēt," saka treneris, piebilstot, ka hokejistam tā bija hroniska problēma, ko vairs negribējās atlikt uz vēlāku laiku.
Pagājušajā sezonā Dišēns 57 NHL pamatturnīra spēlēs sakrāja 45 rezultativitātes punktus (16 vārti un 29 rezultatīvas piespēles), bet sešās Stenlija kausa izcīņas spēlēs - deviņus punktus (divi vārti un septiņas rezultatīvas piespēles).
Šosezon hokejists pamatturnīra spēlēs laukumā nav devies.
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"Stars" ar pieciem punktiem piecās spēlēs Rietumu konferencē ieņem 11. vietu 16 komandu vidū.
Dišēns, kuru 2009. gada NHL draftā ar trešo numuru izvēlējās Kolorādo "Avalanche", pārstāvot "Avalanche", Otavas "Senators", Kolumbusas "Blue Jackets", Nešvilas "Predators" un "Stars", 1195 pamatturnīra spēlēs ir sakrājis 936 rezultativitātes punktus (387 vārti un 549 rezultatīvas piespēles), bet 75 Stenlija kausa spēlēs - 46 punktus (15 vārti un 31 rezultatīva piespēle).