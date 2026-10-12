Dramatiska uzvara Liepājā: “Auda” divreiz atspēlējas un izrauj panākumu kompensācijas laikā
"Auda" pirmdien Liepājā divreiz atspēlējās un svinēja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 32. kārtas spēlē.
"Auda" ar 3:2 (0:1) pārspēja "Liepāju".
Mājinieki rezultātu atklāja 38. minūtē, kad Abioduns Ogunniji ar tālu piespēli pa labo laukuma pusi izvirzīja uzbrukumā Džozefu Oloko, kurš apspēlēja tālu ārpus sava soda laukuma viņam pretī izskrējušo viesu vārtsargu Nilu Puriņu un raidīja bumbu tukšos vārtos 1:0 "Liepājas" labā.
54. minūtē viesi rezultātu izlīdzināja - 1:1. Pēc brīvsitiena izspēles no kreisās laukuma puses un Edvins Bongembas piespēles vārtus ar galvu guva Endrū Apija, bumbu raidot vārtu kreisajā stūrī.
77. minūtē "Liepāja" vēlreiz izvirzījās vadībā - 2:1. Pēc Danilas Patijčuka piespēles savus otros vārtus spēlē guva šīs sezonas virslīgas labākais vārtu guvējs Oloko, kuram tas bija 27. vārtu guvums.
Jau pēc trim minūtēm "Auda" rezultātu izlīdzināja. Pēc Jajena Gerolda atspēles no mājinieku soda laukuma kreisās puses Oskars Rubenis no soda laukuma līnijas bez bumbas apstādināšanas raidīja to zem pārliktņa vārtu labajā stūrī - 2:2.
Mača kompensācijas laika otrajā minūtē "Auda" futbolisti pretinieku laukuma pusē pārķēra bumbu, un Gerolds ar sitienu, nesasniedzot soda laukumu guva vārtus. Bumba pēc viņa sitiena trāpīja pa muguru Bartam Strālmanam, mājinieku vārtsargs Dāvis Ošs bumbu skāra, taču tā lēnām ieripoja vārtu labajā apakšējā stūrī - 3:2 "Auda" komandas labā.
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"Auda" turnīra tabulā ir trešā un neatkarīgi no iznākuma Latvijas kausa finālā jau ir nodrošinājusi dalību UEFA Konferences līgas kvalifikācijā.
"Liepāja" vairs nevar iekļūt labāko trijniekā, taču tai ir jānosargā ceturtā vieta, lai arī varētu spēlēt Eiropas klubu pēc spēka trešajā turnīrā, uz kuru pretendē arī punktu mazāk iekrājusī "Daugavpils", bet cerības sasniegt šo mērķi vēl nav zaudējusi arī "Super Nova".
Liepājnieki pēdējās trīs virslīgas spēlēs pirms pirmdienas bija cīnījušies neizšķirti, bet "Auda" pēc zaudējuma ar 0:2 "Riga" vienībai jūnija beigās virslīgā nebija zaudējusi, desmit spēlēs svinot sešas uzvaras.
Visās trīs līdzšinējās šīs sezonas virslīgas spēlēs bija uzvarējusi "Auda", kas bija pārāka arī Latvijas kausa astotdaļfinālā.
Sestdien "Riga" viesos ar 2:0 pārspēja "Tukums 2000" komandu un "Super Nova" Rīgā ar 2:1 - "Grobiņu", bet svētdien RFS mājās ar 4:2 bija pārāka pār "Jelgavu" un "Daugavpils" viesos ar 2:1 uzvarēja "Ogre United".
Turnīra tabulā līdere ar 77 punktiem 31 cīņā ir RFS, 32 spēlēs 76 punkti ir "Riga" komandai, 64 - "Auda" vienībai, 43 punkti - "Liepājai" un 42 punkti - "Daugavpilij". 38 punkti 31 cīņā ir "Super Nova" komandai, bet 32 spēlēs 32 punkti ir "Jelgavai", 26 - "Grobiņai", 24 - "Tukums 2000" vienībai un 18 punkti - Ogres "United".
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2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.