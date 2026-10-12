Semeņistajai zaudējums Lisabonas "WTA 125" turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā.
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Šodien 18:47
Semeņistaja Lisabonas turnīru sāk ar zaudējumu dubultspēlēs
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pārī ar Kazahstānas tenisisti Žibeku Kulambajevu pirmdien piedzīvoja zaudējumu Lisabonas "WTA 125" sērijas turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā.
Ar trešo numuru turnīrā izsētais Latvijas/Kazahstānas duets ar 4-6, 6-0, 7:10 zaudēja internacionālajam duetam Marta Matula (Grieķija)/Džordžija Pedone (Itālija).
Par dalību turnīrā Semeņistaja tika pie viena punkta WTA rangā.
Vienspēļu turnīrā ar ceturto numuru izsētā Latvijas otrā rakete, kura WTA rangā ieņem 131. vietu, tiksies ar kādu no kvalifikācijas turnīra veiksminiecēm.
Turnīrs Lisabonā notiek māla seguma kortos un noslēgsies svētdien.