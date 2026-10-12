Pēc neveiksmīga sezonas sākuma “Osasuna” šķiras no galvenā trenera
Spānijas spēcīgākās futbola līgas ("La Liga") klubs "Osasuna" no galvenā trenera amata pirmdien atbrīvoja Luisu Migelu Ramisu, viņa vietā ieceļot Hagobu Arasati, paziņoja komanda.
"Osasuna" svētdien ar 2:5 (0:2) viesos piekāpās Seviljas "Real Betis", piedzīvojot ceturto zaudējumu pēdējās piecās spēlēs.
Ar astoņiem punktiem astoņos mačos "Osasuna" čempionāta kopvērtējumā ieņem 16. pozīciju 20 komandu konkurencē.
Arasate jau vadīja "Osasuna" no 2018. gada līdz 2024. gadam, kad pārcēlās uz "Mallorca". Šī gada februārī no Maljorkas kluba galvenā trenera pienākumiem viņš tika atbrīvots.
Bijušais Madrides "Real" un "Sevilla" aizsargs, 56 gadus vecais Ramiss par "Osasuna" galveno treneri kļuva tikai jūnijā, vienojoties par divu gadu līgumu.
Ar 48 gadus veco Arasati, kurš 2019. gadā ieveda "Osasuna" spēcīgākajā līgā, līgums noslēgts līdz 2029. gada jūnijam. Viņa atgriešanās spēlē pie kluba stūres vienība svētdien tiksies ar vienu vietu augstāk esošo Santanderas "Racing".