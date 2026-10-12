Pēc Karlosa Alkarasa agrās izstāšanās no Šanhajas turnīra ATP rangā notiks līderu maiņa
ATP rangā tenisā oktobrī notiks līderu maiņa, kas kļuva skaidra pēc Karlosa Alkarasa izstāšanās no Šanhajas "ATP 1000" turnīra trešajā kārtā.
Pasaules tenisa ranga trešais numurs spānis Karloss Alkarass pirmdien piedzīvoja zaudējumu Šanhajas "ATP 1000" turnīra trešajā kārtā. Ar otro numuru turnīrā izsētais Alkarass piekāpās ar 5-7, 6-7 (4:7) beļģim Zizū Bergsam (ATP 39.).
Sascha’s year 👑 @AlexZverev clinches ATP Year-End No. 1 presented by PIF honours, the first German to do so 🇩🇪 https://t.co/9Vhzyywvzu— ATP Tour (@atptour) October 12, 2026
Alkarasa zaudējums trešajā kārtā nākamnedēļ provizoriski ļaus Vācijas tenisistam Aleksandram Zverevam (ATP 2.) pirmo reizi karjerā kļūt par planētas pirmo raketi. Viņš līderpozīcijās nomainīs itāli Janiku Sineru, kurš traumas dēļ šo sezonu pabeidzis priekšlaicīgi. Siners ATP ranga galvgalī atradās no šī gada 13. aprīļa jeb 26 nedēļas.
Ceturtajā kārtā jeb astotdaļfinālā Bergss tiksies amerikāni Tomiju Polu (ATP 17.) vai Valentēnu Vašero (ATP 14.) no Francijas. Zaudējumu trešajā kārtā pirmdien piedzīvoja arī amerikānis Teilors Frics (ATP 12.), kurš ar 6-3, 5-7, 3-6 atzina Stefana Cicipa (ATP 43.) pārākumu.
Cicips cīņā par vietu ceturtdaļfinālā tiksies ar krievu Daņiilu Medvedevu (ATP 5.), kurš trešajā kārtā ar 6-2, 6-3 pārspēja čehu Daliboru Svrčinu (ATP 126.). Astotdaļfinālā pirmdien iekļuva arī kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims (ATP 5.), spānis Rafaels Hodars (ATP 13.) un Kaspers Rūds (ATP 24.) no Norvēģijas.
Šanhajas turnīrā Zverevs jau ir sasniedzis astotdaļfinālu, kurā tiksies ar Aleksandru Bubļiku (ATP 22.) no Kazahstānas. Turnīrs Šanhajā norisinās cietā seguma kortos un noslēgsies svētdien. Šis ir pirmspēdējais "ATP 1000" raudzes turnīrs šajā sezonā - vēl viens novembra sākumā notiks Parīzē.