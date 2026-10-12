U-16 MVP Beruē viens no kandidātiem uz Latvijas gada basketbolista titulu
Latvijas Basketbola savienība (LBS) paziņojusi kandidātus uz gada labākā basketbolista un trenera balvai.
Uz labākā basketbolista titulu pretendē Eiropas U-16 čempions un turnīra vērtīgākais basketbolists Bendžamins Jānis Beruē. Viņš bija Latvijas līderis ceļā uz iegūto zeltu.
Kopā ar viņu uz šo balvu pretendē arī Latvijas basketbola izlases jaunais kapteinis Rihards Lomažs, kuram aiz muguras karjeras labākā sezona Klaipēdas "Neptūnas". Viņš arī viens no izlases līderiem, kurš karjeru turpina Ļubļanas "Cedevita Olimpija". Kā trešais kandidāts ir Artūrs Strautiņš, kurš pēdējos logos demonstrējis augstas rezultativitātes basketbolu izlasē.
🏆 Gada balva basketbolā 2026 - šī ir Tava iespēja piedalīties balsojumā un izvēlēties gada spēlētājus un gada treneri. 🏀 Izsaki savu viedokli līdz ➡️ 28. oktobrim, atbalstot savus favorītus trīs nominācijas. 👏 Balvas ieguvējus noteiks, ņemot vērā publiskā balsojuma rezultātus, kā arī mediju, LBS Treneru komisijas un LBS valdes viedokli. Izdari savu izvēli un nobalso: ➡️ https://t.co/4zDLZ6hd2j #GadaBalvaBasketbola— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) October 12, 2026
Uz labākās basketbolistes godu kandidē WNBA čempione Fīniksas "Mercury" sastāvā Kitija Laksa, kura jau iepriekš ieguvusi šo atzinību. Viņai konkurenci sagādās jaunā izlases kapteine Kate Vilka un Vanesa Jasa.
Sarežģīta izvēle varētu būt treneru sakarā. Uz gada labāko treneri kandidē 3x3 izlases treneris Raimonds Feldmanis, bijušais "Valmiera Glass"/ViA treneris Kaspars Vecvagars un U-16 izlases treneris Edijs Šlesers.
Feldmanis aizveda 3x3 izlasi līdz zeltam Pasaules kausā (pirmo reizi) un Eiropas čempionu titulam. Kaspars Vecvagars palīdzēja aizvadīt neaizmirstamu sezonu Valmieras basketbola klubam - trīs vietējā mēroga tituli Latvijas kausā, apvienotajā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un Latvijas Basketbola līgā. Savukārt Edijs Šlesers trenēja U-16 izlasi vēsturiskajā zeltā.
Balvas ieguvējus noteiks, ņemot vērā publiskā balsojums rezultātus, kā arī mediju, LBS Treneru komisijas un LBS valdes viedokli. Pēdējos divos gados pēc kārtas par Latvijas labāko basketbolistu atzina Kristapu Porziņģi, kurš šoreiz nav pat kandidātos, savukārt Kitija Laksa labākās basketbolistes godu jau saņēmusi četrus gadus pēc kārtas.
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