Vērienīgajā krāpšanā apsūdzētajam igauņu basketbolistam draud nopietns cietumsods
Igauņu basketbolists Kers Krīsa ASV tiesā atzinis vainu vērienīgajā krāpšanas shēmā, kā rezultātā viņam draud cietumsods.
Jau ziņots, ka šovasar Federālais izmeklēšanas birojs jeb FIB ASV aizturēja igauņu basketbolistu Keru Krīsu aizdomās par krāpšanas shēmu. Igaunim izvirzīja piecas apsūdzības pārkāpumos, kas saistīti ar elektronisko saziņu.
Apsūdzībā teikts, ka no 2022. gada jūnija Krīsa, uzdodoties par citām personām, nepatiesi apgalvojis, ka viņam un viņa ģimenei steidzami nepieciešama nauda ārkārtas situācijai. Elektroniskajās sarakstēs viņš pēc tam apgalvojis, ka saņēmis aizdevumu, lai apmaksātu iepriekšējos parādus, bet citā epizodē melojis, ka plāno pārdot savus orgānus, lai iegūtu naudu atmaksai. Kopumā no cietušajiem viņš bija izkrāpis ap diviem miljoniem ASV dolāru.
Krīsa atzinis savu vainu vienā no viņam piespriestajām apsūdzībām. Kā norāda ASV prokuratūra Rietumvirdžīnijas štata ziemeļu apgabalā, 25 gadus vecais saspēles vadītājs atzina dalību vairākus gadus ilgā krāpšanas shēmā, kurā bija iesaistīti divi cietušie un miljoniem dolāru. Shēma tika īstenota vismaz kopš 2022. gada, kad Krīsa spēlēja Arizonas universitātes basketbola komandā. Cietušajiem nodarītais zaudējumu apmērs sastāda no 750 tūkstošiem dolāru līdz diviem miljoniem.
Sagaidāms, ka Krīsam tiks piepriests cietumsods līdz diviem gadiem jeb 24 mēnešiem. Galīgais spriedums tiks paziņots šī gada 22. decembrī. "Krāpšana nav nekāda spēle. Tie, kuri izvēlas maldināt un izmantot citus, tiks saukti pie atbildības. Šodienas Krīsas kunga atzīšanās apliecina, ka mūsu birojs vērsīsies pret ikvienu, kurš iesaistās šādās darbībās, neatkarīgi no tā, kādu atpazīstamību vai panākumus persona guvusi."
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Pirms došanās uz Ziemeļameriku Krīsa atradās Kauņas "Žalgiris" sistēmā, spēlējot gan tās otrajā komandā. NCAA viņš spēlēja Arizonas "Wildcats", Rietumvirdžīnijas "Mountaineers", Kentakī "Wildcats" un Sinsinati "Bearcats" komandās. 2022. gadā viņš spēlēja Igaunijas sastāvā Eiropas čempionātā, vidēji gūstot 10,8 punktus un atdodot 5,8 piespēles. Vasarā viņš noslēdza līgumu ar Igaunijas čempioni Tartu "Ulikool", taču apsūdzību dēļ komandai nepievienojās.