LFF pauž atbalstu Infantino lielākā kritiķa pārvēlēšanai UEFA prezidenta amatā
Latvijas Futbola federācija (LFF) atbalsta Aleksandra Čeferina pārvēlēšanu Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) prezidenta amatā, pirmdien paziņoja LFF.
Čeferins par UEFA prezidentu tika ievēlēts 2016. gada septembrī un šobrīd ir amatā savu trešo termiņu. Pagājušajā nedēļā slovēnis paziņoja, ka kandidēs arī uz ceturto termiņu.
LFF, virzot Čeferina kandidatūru, izceļ, viņuprāt, veiksmīgi īstenoto UEFA klubu sacensību reformu, kas ir stiprinājusi Eiropas futbola sacensību konkurētspēju un radījusi jaunas attīstības iespējas klubiem. LFF sola turpināt cieši sadarboties ar UEFA, lai piesaistītu papildu Eiropas Savienības fondu finansējumu futbola attīstībai un nodrošinātu arvien plašākas iespējas Latvijas futbola saimei. "Uzskatām, ka Čeferins ir īstais cilvēks, lai arī turpmāk vadītu UEFA un kopā ar nacionālajām federācijām turpinātu stiprināt Eiropas futbolu," uzsver Ļašenko.
Čeferins, kurš ir absolvējis Ļubļanas universitātes juridisko fakultāti, savu karjeru šajā sporta veidā sāka ar telpu futbolu, taču ar laiku kāpa pa karjeras kāpnēm, bet 2011. gadā viņš tika ievēlēts par Slovēnijas Futbola federācijas vadītāju. Kopš 2011. gada viņš bija arī UEFA Juridiskās komitejas viceprezidents.
UEFA prezidenta vēlēšanas norisināsies nākamgad Astanā. Čeferins ir UEFA vēsturē septītais prezidents, kurš tādējādi seko Ebes Švarca (Dānija), Gustava Vīderkehra (Šveice), Artemio Franki (Itālija), Žaka Žorža (Francija), Lenarta Jūhansona (Zviedrija) un Mišela Platinī (Francija) pēdās.
Jāmin, ka Čeferins ir arī kļuvis par lielāko oponentu FIFA prezidentam Džanni Infantino, kuru vēl nesen nākamajās FIFA prezidenta vēlēšanās kā viena no retajām Eiropā solot atbalstīt Latvijas Futbola federācija.