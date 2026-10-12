Latvijas Jaunatnes parasporta spēles "Rimi" Olimpiskajā centrā.
Citi sporta veidi
Šodien 12:04
Siguldā notiks Parasporta diena: bez maksas varēs izmēģināt vairāk nekā 13 sporta veidus
28. novembrī Siguldas Sporta centrā norisināsies pasākums “Parasporta diena Siguldā 2026”, kurā cilvēkiem ar kustību un redzes invaliditāti būs iespēja bez maksas iepazīt un izmēģināt dažādus parasporta veidus, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja.
Pasākuma dalībnieki varēs izmēģināt vairāk nekā 13 sporta veidus, tostarp airēšanu, šaušanu, galda tenisu, sēdvolejbolu, golbolu, šoudaunu, tandēma riteņbraukšanu, peldēšanu, ratiņbasketbolu, riteņbraukšanu, grīdas kērlingu, loka šaušanu, ratiņtenisu, kalnu slēpošanu un paravieglatlētikas mešanas disciplīnas.
Parasporta dienā aicināti piedalīties cilvēki ar kustību un redzes invaliditāti neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības vai iepriekšējās pieredzes sportā. Pasākums norisināsies no plkst. 11.00 līdz 15.00. Dalība ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots.