Šveices parasportiste Debrunnere Čikāgas maratonā labojusi pasaules rekordu ratiņkrēslu sacensībās
Šveices parasportiste Katrīna Debrunnere svētdien, 11. oktobrī, Čikāgas maratonā sasniegusi jaunu pasaules rekordu ratiņkrēslu sacensībās. Viņa 42,195 kilometru distanci veica vienā stundā, 33 minūtēs un 16 sekundēs, par precīzi vienu minūti pārspējot pašas 2023. gadā Berlīnes maratonā uzstādīto rekordu.
Debrunnerei šī nav pirmā uzvara Čikāgā – viņa šajās sacensībās triumfēja arī 2023. un 2024. gadā. Šoreiz šveiciete tuvākās konkurentes apsteidza par vairāk nekā astoņām minūtēm, vēlreiz apliecinot savu pārākumu parasportā pasaules līmenī.
Otro vietu izcīnīja amerikāniete Tatjana Makfadena, kura Čikāgas maratonā uzvarējusi jau deviņas reizes. Viņa finišēja vienā stundā, 42 minūtēs un vienā sekundē, savukārt trešajā vietā ierindojās Šveices pārstāve Manuela Šēra.
Arī vīriešu ratiņkrēslu sacensībās uzvaru svinēja Šveices sportists. Septiņkārtējais Čikāgas maratona čempions Marcels Hugs finišēja vienā stundā, 21 minūtē un 34 sekundēs, uzstādot jaunu trases rekordu. Otro vietu izcīnīja nīderlandietis Ankers Lito, kurš saspringtā fotofinišā pārspēja britu Deividu Veiru.