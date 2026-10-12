Ostapenko zaudē pozīcijas pasaules rangā, bet vairākas Latvijas tenisistes piedzīvo kāpumu
Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu pasaules rangā zaudējusi divas pozīcijas un noslīdējusi uz 34. vietu.
Pagājušajā nedēļā Ostapenko Pekinas “WTA 1000” turnīrā aizkļuva līdz trešajai kārtai, bet šonedēļ viņai paredzēts starts tāda paša līmeņa sacensībās Uhaņā.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja rangā atkāpusies par septiņām pozīcijām un pašlaik ieņem 131. vietu, savukārt Beatrise Zeltiņa noslīdējusi uz 439. pozīciju. Tikmēr vairākām Latvijas tenisistēm izdevies pakāpties augstāk – Elza Tomase ieguvusi 17 vietas un sasniegusi 693. pozīciju, Sabīne Rutlauka pakāpusies uz 721. vietu, bet Adelīna Lačinova pēc 25 pozīciju kāpuma ieņem 787. vietu.
Pasaules ranga līderpozīciju saglabā Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina, kurai seko baltkrieviete Arina Sabaļenka. Uz trešo vietu pakāpusies krieviete Mirra Andrejeva, apsteidzot amerikānietes Džesiku Pegulu un Koriju Gofu.
Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 12. vietu, bet Semeņistaja pakāpusies par vienu pozīciju un ieņem 195. vietu. Dubultspēļu pasaules ranga līdere joprojām ir čehiete Katerina Siņakova.