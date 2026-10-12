Nils Jansons izcīna bronzu pasaules čempionātā skrituļslidošanā
No 2. līdz 18. oktobrim Paragvajas galvaspilsētā Asunsjonā notiek "World Skate Games ASU26". Tās ir pasaules skrituļspēles, kurās vienkopus norisinās pasaules čempionāti vairāk nekā desmit skrituļsporta veidos. Brīvā stila skrituļslidošanā Latviju pārstāvēja divi sportisti.
Rīdzinieks Nils Jansons "Roller Freestyle Street" (brīvā stila skrituļslidošana, ielu disciplīna) pieaugušo grupā izcīnīja bronzas medaļu un kļuva par trešo labāko pasaulē. Anna Pavlova junioru grupā ierindojās 15. vietā.
"World Skate Games" ir lielākais skrituļsporta notikums pasaulē. To rīko starptautiskā federācija "World Skate", un šogad tajā piedalās vairāk nekā 8000 sportistu no vairāk nekā 90 valstīm. Spēļu programmā ir brīvā stila skrituļslidošana, ātrslidošana, hokejs, mākslas skrituļslidošana, skeitbords un citas disciplīnas. Brīvā stila skrituļslidošanas sacensības notika no 4. līdz 8. oktobrim Paragvajas Olimpiskās komitejas sporta kompleksā. Tās ir arī pēdējais sezonas posms, kurā var nopelnīt pasaules ranga punktus.
Nils kvalifikāciju noslēdza 10. vietā, bet pusfinālā iekļuva 20 labākie sportisti. Pusfinālā viņš pakāpās uz augsto 3. vietu. Finālu spēcīga negaisa dēļ nācās atcelt, tāpēc pusfināla rezultāti tika ieskaitīti kā gala rezultāti. Uzvarēja Leonardo Cardoso (Brazīlija), otrajā vietā ierindojās Danilo Senna (Brazīlija). Nils Jansons pasaules čempionātā startēja otro reizi un abas reizes ir atgriezies ar bronzu.
Annai Pavlovai šis bija pirmais pasaules čempionāts. Pērn Eiropas čempionātā viņa ieguva 5. vietu, bet pasaules skatuvē junioru konkurencē ierindojās 15. vietā.
Nils Jansons: “Gara nedēļa noslēgusies, un mājās vedam bronzu. Prieks parādīt savu sniegumu uz pasaules skatuves un saņemt tik augstu novērtējumu. Pusfinālā visi atdeva visu un gāja pāri saviem limitiem. Biju plānojis parādīt vēl vairāk, bet tāda ir šī spēle - nekas tev netiek garantēts. Lai arī katrs fokusējas uz savu darāmo, vienlaikus visi esam labi draugi, kas priecājas un atbalsta viens otru. Sajūtu ziņā šīs bija ne tikai sacensības, bet arī lieli svētki, jo bija daudz atbalstītāju un skrituļslidotāju no visas pasaules. Prieks būt daļai no tik īpašas kopienas.
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Nils Jansons ir uz skrituļslidām vairāk nekā 25 gadus. Viņš ir viens no pazīstamākajiem Latvijas brīvā stila skrituļslidotājiem starptautiskajā arēnā. 2022. gadā viņš uzvarēja prestižajās ASV sacensībās "Blading Cup" profesionāļu grupā, 2023. gadā kļuva par Eiropas čempionu, bet 2024. gadā izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā Romā. Paralēli startiem Nils ar domubiedriem jau ilgus gadus Latvijā rīko brīvā stila skrituļslidošanas sacensības, tostarp ikgadējo Latvijas Inline kausu, kā arī vada nometnes un trenē jauniešus. Viņš strādā pie tā, lai skrituļslidošana Latvijā augtu un parādītos jauni talanti.