VIDEO: Šmits aizvada savu līdz šim ilgāko spēli NHL, “Rangers” pārliecinoši sakauj “Canucks”
Latvijas hokejists Alberts Šmits svētdien, 11. oktobrī, aizvadīja savu līdz šim ilgāko spēli Nacionālajā hokeja līgā, palīdzot Ņujorkas “Rangers” izcīnīt pārliecinošu uzvaru. Ņujorkieši savā laukumā ar 6:2 pārspēja Vankūveras “Canucks”, tiekot pie vēl diviem punktiem turnīra tabulā.
Šmits laukumā pavadīja 17 minūtes un 32 sekundes, kas ir viņa lielākais spēles laiks NHL debijas sezonā. Latvijas aizsargs izpildīja vienu spēka paņēmienu, pieļāva vienu ripas zaudējumu un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Mājinieki vadībā izvirzījās jau spēles 27. sekundē, kad precīzs bija Tajs Kārtijs. Tomēr pirmās trešdaļas izskaņā Džeiks Debrasks panāca neizšķirtu 1:1. Otrā perioda sākumā Vils Kaile atjaunoja “Rangers” pārsvaru, un šajā vārtu guvuma epizodē laukumā atradās arī Šmits.
Vankūveras komanda vēlreiz spēja izlīdzināt rezultātu, kad vārtus guva Ēliass Petešons, taču neilgi pirms otrā perioda beigām Kārtijs ar saviem otrajiem vārtiem panāca 3:2. Noslēdzošajā trešdaļā Ņujorkas hokejisti pilnībā pārņēma iniciatīvu un guva vēl trīs bezatbildes vārtus. Precīzi bija Aleksis Lafrenjē, Geibs Pero un Kaile.
“Rangers” vārtsargs Dilans Garāns atvairīja 19 no 21 pretinieku metiena, palīdzot komandai kaldināt pārliecinošu uzvaru. Ņujorkieši ar desmit punktiem septiņās spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē, savukārt “Canucks” ar četriem punktiem septiņos mačos atrodas 13. pozīcijā Rietumu konferencē.