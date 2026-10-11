Mančestras "City" saplosa "Liverpool", pēc 73 gadu pārtraukuma divreiz pēc kārtas triumfējot pretinieku laukumā
Mančestras "City" komanda svētdien Anglijas futbola premjerlīgas pēdējo sezonu ciešāko sāncenšu duelī viesos ar rezultātu 3:0 (0:0) pārspēja "Liverpool".
"City" komandai šī bija pirmā spēle pēc tam, kad tai tika apstiprinātas apsūdzības daudzos finanšu pārkāpumos, kas var rezultēties ar smagu sodu.
Liverpūlieši no spēles 62. minūtes spēlēja desmit vīru sastāvā, jo Raians Grāvenberhs pēc otrās dzeltenās kartītes bija spiests atstāt laukumu. Trīs minūtes vēlāk viesi panāca 1:0, bumbu vārtos triecot Ērlingam Holannam.
Vēl pēc trīs minūtēm "City" uzbrukumā Žeremī Doku ielauzās soda laukumā un no distances iegrieza bumbu vārtos. Cīņas 78. minūtē pēc Joško Gvardiolas piespēles ar papēdi Rajans Šerki pie pretinieku vārtiem apspēlēja pretinieku un panāca 3:0.
Mančestras klubs pirmo reizi kopš 1953. gada uzvarējis divās premjerlīgas spēlēs pēc kārtas "Liverpool" mājvietā "Anfield" stadionā.
Mančestras "City" ir vienīgā komanda, kas pirmajās sešās kārtās nav zaudējusi punktus un ar 18 punktiem ieņem pirmo vietu. Par trīs punktiem mazāk ir pašreizējai čempionei Londonas "Arsenal", bet "Liverpool" ar deviņiem punktiem ir devītā.