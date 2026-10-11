Rodions Kurucs ar varenu sniegumu palīdz "Baskonia" izvirzīties Spānijas čempionāta vadībā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien guva 12 punktus Spānijas basketbola līgas (ACB) otrās kārtas mačā un sekmēja Vitorijas "Baskonia" komandas uzvaru. "Baskonia" mājās ar rezultātu 93:73 (24:21, 21:18, 23:17, 25:17) uzvarēja Badalonas "Joventut".
Kurucs laukumā pavadītajās 24 minūtēs un 55 sekundēs realizēja divus no trīs divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un abus divus soda metienus. Tāpat Kurucs izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, divreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+15) un dalītas labākās efektivitātes komandā (22).
Uzvarētājiem 15 punktus guva Kobi Simonss, bet pretiniekiem tikpat iemeta Nikolass Laprovitola.
Pirms tam svētdien Artūrs Kurucs guva trīs punktus, "Tenerife" basketbolistiem viesos ar rezultātu 90:77 pārspējot Mursijas UCAM, kuras rindās ar diviem punktiem un trīs atlēkušajām bumbām atzīmējās Mārcis Šteinbergs. Sestdien Roberts Blumbergs guva astoņus punktus, kamēr Saragosas "Casademont" ar 92:71 uzveica "Coruna" komandu, kurai septiņus punktus guva Kārlis Šiliņš.
"Baskonia" sezonu sākusi ar trīs uzvarām trīs spēlēs, "Tenerife" un "Casademont" komandām ir pa diviem panākumiem, bet UCAM un "Coruna" uzvarējušas vienā spēlē.
Pagājušajā sezonā par Spānijas čempioni kļuva "Valencia", kas finālsērijā ar 3-1 bija pārāka pār "Barcelona".