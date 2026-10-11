Haralds Egle turpina krāt punktus, gūst vārtus uzvarētā Čehijas līgas spēlē
Latvijas uzbrucējs Haralds Egle svētdien guva vārtus Čehijas hokeja ekstralīgas mačā un palīdzēja Karlovi Varu "Energie" komandai izcīnīt uzvaru.
Egles un aizsarga Roberta Mamčica pārstāvētā "Energie" mājās ar rezultātu 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) pārspēja Kladno "Rytirzi" hokejistus.
Spēles 17. minūtē Egle no kreisā iemetienu apļa bez ripas apstādināšanas raidīja to mērķī, panākdams 1:0. Šajā spēlē Egle 14 minūtēs un 15 sekundēs piecas reizes meta pa vārtiem, uzvarēja 11 no 19 iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1, bet Mamčics 16 minūtēs un 21 sekundē divreiz meta pa vārtiem, bloķēja divus raidījumus un iekrāja pozitīvu lietderību +2.
Eglem sezonas pirmajās deviņās spēlēs ir trīs gūti vārti un trīs rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals atgriezās pēc sešu maču izlaišanas un ar rezultatīvu piespēli tika pie pirmā punkta sezonā, viņa pārstāvētajai Prāgas "Sparta" mājās ar 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) uzveicot Vītkovices "Ridera". Tikmēr uzbrucēja Fēliksa Gavara pārstāvētā "Mlada Boleslav" savā laukumā ar 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) uzvarēja Litvīnovas "Verva" ar Jāni Jaku sastāvā, Renārs Krastenbergs un Česke Budejovices "Motor" mājās ar 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) guva virsroku pār Kristapu Zīli un Liberecas "Bili Tygrzi", bet Ralfs Freibergs un "Olomouc" viesos ar 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) zaudēja Hradeckrāloves "Mountfield".
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Energie", kas deviņās spēlēs iekrājusi 18 punktus un atrodas trešajā pozīcijā 14 komandu vidū.
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Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".