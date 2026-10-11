Kristers Gudļevskis
Hokejs
Šodien 22:01
Gudļevskis raujas vārtos, viņa "Fischtown Pinguins" nespēj iemest jau otro spēli pēc kārtas
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien ar Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandu piedzīvoja zaudējumu Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē.
"Fischtown Pinguins" mājās ar 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) piekāpās Berlīnes "Eisbaren", piedzīvojot otro "sauso" zaudējumu pēc kārtas.
Gudļevskis atvairīja 22 no 24 metieniem, neitralizējot 91,7% metienu. Pēdējo ripu berlīnieši raidīja tukšos vārtos.
Ar deviņiem punktiem astoņās spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem 12. vietu 14 komandu čempionātā.
Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie".