Gudļevskis raujas vārtos, viņa "Fischtown Pinguins" nespēj iemest jau otro spēli pēc kārtas
Foto: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Kristers Gudļevskis
Hokejs

Gudļevskis raujas vārtos, viņa "Fischtown Pinguins" nespēj iemest jau otro spēli pēc kārtas

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien ar Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandu piedzīvoja zaudējumu Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē.

Gudļevskis raujas vārtos, viņa "Fischtown Pinguins...

"Fischtown Pinguins" mājās ar 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) piekāpās Berlīnes "Eisbaren", piedzīvojot otro "sauso" zaudējumu pēc kārtas.

Gudļevskis atvairīja 22 no 24 metieniem, neitralizējot 91,7% metienu. Pēdējo ripu berlīnieši raidīja tukšos vārtos.

Ar deviņiem punktiem astoņās spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem 12. vietu 14 komandu čempionātā.

Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie".

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Kristers GudļevskisDEL

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