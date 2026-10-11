"Liepāja" izcīna pirmo uzvaru LIBL, pie panākuma tiek arī "Valmiera Glass/ViA" un "Ventspils"
"Liepāja" svētdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē izcīnīja uzvaru, tiekot pie pirmā panākuma šosezon, kamēr citos mačos uzvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") un "Ventspils".
"Liepāja" mājās ar 98:88 (23:24, 26:23, 21:21, 28:20) pārspēja "Rīgas ekselences juniorus".
Mājinieku uzvaru ar 22 punktiem sekmēja Rodijs Mačoha un Edgars Lasenbergs, kuri iekrāja arī attiecīgi septiņas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles, bet vēl 15 punktus guva Ivo Tamms.
Rīgas vienībā ar 26 punktiem izcēlās Helmuts Petrovics, kamēr 16 punktus guva Raivo Kudrajvcevs un Eduards Ābele.
Ceturtās ceturtdaļas ievadā komandas apmainījās ar nelieliem izrāvieniem, tomēr četras minūtes līdz pamatlaika beigām liepājnieki iekrāja septiņu punktu pārsvaru, kas turpinājumā pieauga līdz desmit punktiem. Atlikušajā spēles laikā laukuma saimnieki nosargāja uzvaru.
"Liepāja" ar bilanci 1-3 turnīra tabulā atrodas 12. pozīcijā, kamēr "Rīgas ekselences juniori" ar divām uzvarām un tikpat zaudējumiem ieņem sesto vietu.
Savukārt "Valmiera Glass"/"ViA" viesos ar 91:87 (18:20, 16:27, 27:17, 30:23) apspēlēja "Viimsi".
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Valmieras komandā ar 24 gūtajiem punktiem rezultatīvākais bija Darens Viljamss, bet vēl 21 punktu pievienoja Braiss Makbraids. Starp mājiniekiem ar 28 punktiem un sešām bumbām zem groziem izcēlās Erki Urviks, kamēr Karls Gustavs Jurcenko iekrāja 20 punktus.
"Valmiera Glass"/"ViA" turnīru ir sākusi ar piecām uzvarām, turnīra tabulā ieņemot otro vietu, bet "Viimsi" ar četrām neveiksmēm atrodas 14. vietā 15 komandu čempionātā.
Tikmēr "Ventspils" viesos ar rezultātu 85:68 (28:13, 15:16, 27:21, 15:18) bija pārāka pār Keilas "Basket".
Ventspilniekiem rezultatīvākie bija spēlētāji, kuri maču sāka no rezervistu soliņa - Ronijs Degrajs guva 20 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet Artūrs Ausējs realizēja piecus no deviņiem tālmetieniem un guva 19 punktus. Kristofers Karlsons pievienoja 11 punktus, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, bet Bohdanam Briņukam bija desmit punkti un astoņas bumbas zem groziem.
Laukuma saimniekiem 26 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Džordanam Tilmanam, bet latvietis Pēteris Salmiņš guva 13 punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas.
"Ventspils" ar četrām uzvarām piecās spēlēs ieņem ceturto vietu, bet šodienas pretinieki zaudējuši visās četrās cīņās un ir pēdējā, 15. pozīcijā.
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LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
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