Toms Skujiņš izcīna desmito vietu Parīzes-Tūras velobraucienā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien vienas dienas velobraucienā "Paris-Tours" (UCI kat.1.Pro) ieņēma desmitā vietu.
Riteņbraucēji veica 216,2 kilometrus, aptuveni 70 noslēdzošajos kilometros pārvarot desmit grants seguma sektorus un nelielus kāpumus.
Skujiņš ("Lidl-Trek") atrāviena grupā cīnījās par vietu uz goda pjedestāla un pēdējos kilometros devās uzbrukumā, taču konkurenti viņu ātri panāca. Pēdējā kilometrā no vadošās grupas atrāvās norvēģis Pērs Stranns Hāgeness ("Visma"/"Lease a Bike"), kurš vienatnē sasniedza finišu pēc četrām stundām 31 minūtes un 46 sekundēm un ieņēma pirmo vietu.
Otrais finišēja beļģis Jaspers Steivens ("Soudal Quick-Step"), bet labāko trijnieku noslēdza francūzis Kristofs Laports ("Visma/Lease a Bike"). Abi tuvākie sekotāji atpalika no uzvarētāja divas sekundes.
Latvijas riteņbraucējs finišā piekāpās Hāgenesam deviņas sekundes un, ieņemot desmito vietu, tika pie 40 UCI ranga punktiem.
"Paris-Tours" velobrauciens norisinājās 120. reizi.