Toms Skujiņš izcīna desmito vietu Parīzes-Tūras velobraucienā
Foto: IMAGO/PRESSE SPORTS
Toms Skujiņš
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Toms Skujiņš izcīna desmito vietu Parīzes-Tūras velobraucienā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien vienas dienas velobraucienā "Paris-Tours" (UCI kat.1.Pro) ieņēma desmitā vietu.

Toms Skujiņš izcīna desmito vietu Parīzes-Tūras ve...

Riteņbraucēji veica 216,2 kilometrus, aptuveni 70 noslēdzošajos kilometros pārvarot desmit grants seguma sektorus un nelielus kāpumus.

Skujiņš ("Lidl-Trek") atrāviena grupā cīnījās par vietu uz goda pjedestāla un pēdējos kilometros devās uzbrukumā, taču konkurenti viņu ātri panāca. Pēdējā kilometrā no vadošās grupas atrāvās norvēģis Pērs Stranns Hāgeness ("Visma"/"Lease a Bike"), kurš vienatnē sasniedza finišu pēc četrām stundām 31 minūtes un 46 sekundēm un ieņēma pirmo vietu.

Otrais finišēja beļģis Jaspers Steivens ("Soudal Quick-Step"), bet labāko trijnieku noslēdza francūzis Kristofs Laports ("Visma/Lease a Bike"). Abi tuvākie sekotāji atpalika no uzvarētāja divas sekundes.

Latvijas riteņbraucējs finišā piekāpās Hāgenesam deviņas sekundes un, ieņemot desmito vietu, tika pie 40 UCI ranga punktiem.

"Paris-Tours" velobrauciens norisinājās 120. reizi.

Tēmas

Toms SkujiņšLatvijas Riteņbraukšanas federācija

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