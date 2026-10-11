Aizsaulē devies bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Ēvalds Grabovskis
Svētdien 85 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Rīgas "Dinamo" un Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Ēvalds Grabovskis.
Ēvalds Grabovskis vadīja Rīgas "Dinamo” no 1977. līdz 1980. gadam pēc Viktora Tihonova pārcelšanās uz Maskavu vadīt CSKA un PSRS izlasi, kā arī no 1988. līdz 1991. gadam, nomainot Vladimiru Jurzinovu, kurš pēc rīdzinieku vēsturiskās sudraba medaļas izcīnīšanas PSRS čempionātā pārcēlās uz Maskavas "Dinamo" — to pašu klubu, kuru mūsējie triju spēļu summā pieveica pusfinālā.
1995. gadā Grabovska vadībā Latvijai neizdevās iekļūt pasaules hokeja elitē, B grupas čempionāta izšķirošajā spēlē Slovākijā ar 3:4 piekāpjoties mājiniekiem. Pēc neveiksmes viņu pie izlases stūres nomainīja Leonīds Beresņevs, un nākamajā sezonā Latvijai ar trešo piegājienu izdevās iekļūt elitē, pateicoties izšķirošajā spēlē dramatiski izcīnītajam neizšķirtam ar Šveici.
Aģentūra LETA vēsta, ka pēc galvenā trenera amata zaudēšanas viņš vēl divas sezonas strādāja par galvenā trenera asistentu, kā arī strādāja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) administratīvajā darbā un palīdzēja darbā ar jaunatnes izlasēm. 2019. gadā Grabovskis saņēma LHF balvu par mūža ieguldījumu hokejā.
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