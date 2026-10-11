Meksikas cīkstonis ringā nonāvē tiesnesi. VIDEO
Parasts cīņas šovs Meksikā noslēdzās ar traģēdiju, kad ringā bojā gāja tiesnesis.
Nelaime notika 7. oktobrī Idalgo štata Mineraldelareformā, kad populārā meksikāņu cīņas veida “lucha libre” cīkstonis Hosē Anhels Nahera, kurš pazīstams kā “El Hijo de Fishman” veica bīstamu spēka paņēmienu pret 75 gadus veco tiesnesi Herardo Pinedu.
Tiesnesis guva smagas traumas un notikuma vietā nomira. 36 gadus vecais cīkstonis tika aizturēts, bet izmeklētāji notikušo vērtē kā nonāvēšanu aiz neuzmanības, vēsta “People”, atsaucoties uz vietējiem izdevumiem. Vēlāk tika ziņots, ka cīkstonis atbrīvots no apcietinājuma pēc kompensācijas vienošanās panākšanas ar upura ģimeni, tomēr izmeklēšana turpinās un tiks lemts, vai pret viņu izvirzīt jaunas apsūdzības.
“Daily Sports” vēsta, ka tiesnesis vairākas minūtes nekustīgi gulēja uz ringa grīdas, pirms kāds vispār pievērsa uzmanību viņa stāvoklim. Sākotnēji klātesošie uzskatīja, ka tiesnesis tikai tēlo savainojumu, kā tas nereti notiek šādu šovu laikā. Turklāt tiek ziņots, ka pasākuma norises vietā nebija ne neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, ne mediķu, lai gan Idalgo štatā viņu klātbūtne profesionālās cīņas pasākumos ir obligāta. Pats pasākums, pēc visa spriežot, tika organizēts bez īpašas publicitātes. Kad beidzot ieradās neatliekamās palīdzības mediķi, viņi varēja vienīgi konstatēt Pinedas nāvi.
Mirušais tiesnesis, kuram bija iesauka “El Búho” jeb “Pūce”, gandrīz trīs desmitgades bija tiesājis profesionālās cīņas Idalgo štatā, bet pirms tam viņš aptuveni 15 gadus pats bija darbojies kā cīkstonis ar segvārdu “El Búho Negro II”.