RFS atgūstas no 0:2 un pieveic "Jelgavu", atgūstot vadību Latvijas futbola virslīgā
RFS svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 32. kārtas mačā atspēlējās no divu vārtu deficīta un mājās ar 4:2 (0:1) pārspēja "Jelgavu", atgriežoties turnīra tabulas līderpozīcijā.
RFS komandā divus vārtus guva Darko Lemajičs, bet vienu precīzu sitienu izdarīja Stefans Paničs un Rostāns Ndžiki. "Jelgavai" abus vārtus guva Filips Hašeks.
Spēles 28. minūtē bumba soda laukumā nonāca pie Hašeka, kurš no gaisa to trieca vārtos. Otrā puslaika otrajā minūtē Filips Hašeks pēc brāļa Martina piespēles vēlreiz ieraidīja bumbu vārtos un panāca 2:0.
Nedaudz vēlāk, 55. minūtē, pēc Lašas Odišarijas centrējuma soda laukumā Lemajičs vienus vārtus atguva. Turpinājumā Lemajičs nopelnīja 11 metru soda sitienu, kuru 62. minūtē realizēja Paničs - 2:2. Vēl pēc divām minūtēm Odišarijas nākamo centrējumu soda laukumā vārtu guvumā pārvērta Lemajičs, serbam nodrošinot RFS komandai vadību. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas deviņas minūtes, Jānis Ikaunieks vārtu priekšā nometa bumbu un to tīklā ieraidīja Ndžiki.
Pirms tam svētdien "Daugavpils" viesos ar 2:1 uzvarēja "Ogre United". Sestdien "Riga" viesos ar 2:0 pārspēja "Tukums 2000" komandu, bet "Super Nova" Rīgā ar 2:1 - "Grobiņu". Pirmdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Auda" komandu.
Turnīra tabulā līdere ar 77 punktiem 31 cīņā ir RFS, bet otrā ar 76 punktiem 32 spēlēs ir "Riga" komanda. Tālāk 31 mačā 61 punkts ir "Auda" vienībai, 43 punkti - "Liepājai", 42 punkti 32 spēlēs - "Daugavpilij", 38 punkti 31 cīņā - "Super Nova" komandai un 32 punkti - "Jelgavai". "Grobiņai" 32 spēlēs ir 26 un "Tukums 2000" vienībai - 24 punkti, bet Ogres "United" ir 18 punkti 32 mačos.
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2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.