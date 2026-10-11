Verstapens beidzot triumfē Singapūras "Grand Prix" pēc deviņām neveiksmēm
"Red Bull" pilots Makss Verstapens svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) 17. posma - Singapūras "Grand Prix" -, pirmo reizi karjerā triumfējot Singapūrā.
Verstapens, kurš dienu iepriekš uzvarēja sprinta sacīkstē, "Grand Prix" sacīksti sāka no pirmās pozīcijas, kuru saglabāja arī pēc starta. "Red Bull" pilots droši aizvadīja visu sacīksti un finišā par 7,335 sekundēm pārspēja otrās vietas ieguvēju Šarlu Leklēru ("Ferrari").
Trešo vietu ieņēma Kimi Antonelli ("Mercedes"), kuram ceturtajā un piektajā pozīcijā sekoja abi "McLaren" piloti Lando Noriss un Oskars Piastri. Sestajā pozīcijā ierindojās Lūiss Hamiltons, kurš lielāko daļu sacīkstes cīnījās par vietu labāko trijniekā, taču pēdējos apļos zaudēja vairākas pozīcijas.
Pasaules čempionāta vicelīderis Džordžs Rasels ("Mercedes") finišēja devītajā vietā.
Kopvērtējumā pirmo vietu ar 340 punktiem saglabā Antonelli, 238 punkti ir Raselam, 229 punkti - Hamiltonam, 221 punktu iekrājis Verstapens, Leklēram ir 215 punkti, kamēr Norisam un Piastri ir 201 un 138 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 578 punkti, "Ferrari" - 444, "McLaren" - 339 un "Red Bull" - 332 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".