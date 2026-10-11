Ogres "United" zaudē "Daugavpilij" un pietuvojas izkrišanai no virslīgas, daugavpilieši pārtrauc neuzvarēto spēļu sēriju
"Daugavpils" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 32. kārtas mačā izbraukumā ar 2:1 (1:1) pārspēja Ogres "United", pārtraucot piecu neuzvarētu cīņu sēriju. Savukārt ogrēniešiem aizvien vairāk draud izkrišana no virslīgas.
Daugavpiliešus 23. minūtē vadībā izvirzīja Abdulkaders Traorē, kurš raidīja bumbu pretinieku vārtos teju no stūra, bet aptuveni astoņas minūtes vēlāk mājinieki panāca neizšķirtu pēc Žaka Fokāma precīzā sitiena.
Otrajā puslaikā "Daugavpils" atguva vienu vārtu pārsvaru pēc spēlētām 13 minūtēm, kad Traorē pirmais bija pie atlēkušās bumbas pretinieku vārtu priekšā un raidīja to garām vārtsargam.
Šosezon visos četros iepriekšējos mačus uzvarēja "Daugavpils". Virslīgā ir panākumi ar rezultātiem 2:1, 3:1 un 4:0, bet Latvijas kausa ceturtdaļfinālā - ar 3:1.
Svētdien vēl plkst. 16 RFS savā laukumā uzņems "Jelgavu". Sestdien "Riga" viesos ar 2:0 pārspēja "Tukums 2000" komandu, bet "Super Nova" Rīgā ar 2:1 - "Grobiņu". Pirmdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Auda" komandu.
Turnīra tabulā 76 punkti 32 spēlēs ir "Riga" komandai, 74 punkti 30 cīņās ir RFS. 31 mačā 61 punkts ir "Auda" vienībai, 43 punkti - "Liepājai", 42 punkti 32 spēlēs - "Daugavpilij", 38 punkti 31 cīņā - "Super Nova" komandai un 32 punkti - "Jelgavai". "Grobiņai" 32 spēlēs ir 26 un "Tukums 2000" vienībai - 24 punkti, bet Ogres "United" ir 18 punkti 32 mačos.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.