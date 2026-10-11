Latvijas šāvējs Emīls Vasermanis iekļūst pasaules labāko pieciniekā
Latvijas šāvējs Emīls Vasermanis svētdien, 11. oktobrī, demonstrēja veiksmīgu sniegumu Pasaules kausa posmā Ēģiptes galvaspilsētā Kairā, izcīnot piekto vietu šaušanā ar pneimatisko pistoli desmit metru distancē, informē Latvijas Šaušanas federācija.
Kvalifikācijā Vasermanis iekrāja 582 punktus, kas bija astotais labākais rezultāts un ļāva iekļūt finālā. Tajā Latvijas sportists pēc pirmajiem pieciem šāvieniem ar 49,4 punktiem atradās septītajā vietā, taču pēc desmit šāvieniem bija pakāpies jau uz trešo pozīciju. Turpinājumā Vasermanis saglabāja vietu labāko pieciniekā, bet pēc 18 šāvieniem ar 177,6 punktiem sacensības noslēdza piektajā vietā.
Par sacensību uzvarētāju kļuva Indijas sportists Udhavīrs Sidhu, kurš finālā iekrāja 240,6 punktus. Tikai par puspunktu atpalika otrās vietas ieguvējs vācietis Kristians Reics (240,1), bet trešo vietu ar 219,8 punktiem izcīnīja itālis Paolo Monna.
Sacensībās piedalījās arī Latvijas šāvējs Lauris Strautmanis, kurš kvalifikācijā ar 576 punktiem ierindojās 25. vietā 64 dalībnieku konkurencē un finālam nekvalificējās.