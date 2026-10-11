Piecās spēlēs piecas uzvaras! Latvijas tenisists Roberts Štrombahs triumfē turnīrā Ēģiptē
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs svētdien, 11. oktobrī, izcīnījis uzvaru Starptautiskās Tenisa federācijas M15 turnīrā Ēģiptes kūrortpilsētā Šarm eš Šeihā. Būtiski, ka Latvijas sportists visa turnīra gaitā nezaudēja nevienu setu.
Finālā Štrombahs, kurš ATP pasaules rangā ieņem 376. vietu un turnīrā bija izsēts ar pirmo numuru, divos setos ar 6:2, 6:4 pārliecinoši pārspēja Krievijas tenisistu Antonu Aržankinu, kurš pasaules rangā atrodas 671. pozīcijā.
Ceļā uz titulu Latvijas tenisists demonstrēja stabilu sniegumu. Pirmajā kārtā viņš ar 6:0, 6:1 sagrāva Janu Verblinski, bet otrajā kārtā ar 6:2, 7:6 pārspēja Karimu Ibrahimu. Ceturtdaļfinālā Štrombaham pretī stājās tautietis Rihards Neimanis, kuru viņš uzvarēja ar 6:4, 6:2.
Savukārt pusfinālā Latvijas tenisists ar 6:4, 6:4 pārspēja Ēģiptes pārstāvi Amru Elsajedu, nodrošinot vietu finālā. Tādējādi Štrombahs turnīru noslēdza ar piecām uzvarām piecās spēlēs, turklāt visus desmit setus aizvadīja bez zaudējuma.
Par triumfu Šarm eš Šeihā Štrombahs nopelnīja 15 ATP ranga punktus. Sacensības norisinājās cietā seguma kortos.
Zīmīgi, ka Latvijas tenisists šajā pašā pilsētā startēja arī nedēļu iepriekš, kad aizkļuva līdz cita M15 turnīra pusfinālam. Toreiz viņa ceļu uz finālu apturēja britu tenisists Pols Džabs, bet šonedēļ Štrombaham izdevās spert soli tālāk un izcīnīt titulu.