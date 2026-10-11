VIDEO: Ābols kļūst par mača varoni Šveicē: latvietis papildlaikā izrauj uzvaru savai komandai
Latvijas hokejists Rodrigo Ābols sestdien kļuva par vienu no galvenajiem varoņiem Šveices hokeja līgā (NL), papildlaikā gūstot uzvaras vārtus. Viņa pārstāvētā “Bern” izbraukumā ar 2:1 pārspēja “Ambri-Piotta” vienību.
Pamatlaikā komandas apmainījās ar vārtu guvumiem otrajā trešdaļā, bet trešajā periodā rezultāts nemainījās. Uzvarētāju nācās noskaidrot papildlaikā, kura pēdējā minūtē izšķirošo vārdu teica Ābols. Latvijas uzbrucējs pretinieku vārtu priekšā tika pie atlēkušās ripas un raidīja to garām vārtsargam, nodrošinot “Bern” panākumu.
Ābols laukumā pavadīja 20 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, bloķēja trīs pretinieku metienus un uzvarēja 11 no 20 iemetieniem. Spēli viņš noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Veiksmīgs vakars arī Rūdolfam Balceram, kurš ar divām rezultatīvām piespēlēm palīdzēja Cīrihes “Lions” savā laukumā ar 5:4 papildlaikā pārspēt “Fribourg”. Pēc latvieša piespēlēm divus vārtus guva Jespers Frēdens. Balcers uz ledus pavadīja nepilnas 17 minūtes, vienreiz meta pa vārtiem un spēli noslēdza ar lietderības koeficientu +2.
Pie rezultatīvas piespēles tika arī Deniss Smirnovs, kura pārstāvētā “Ajoie” aizraujošā cīņā ar 5:4 papildlaikā uzvarēja Langnavas “Tigers”. Mājinieki pēc pirmās trešdaļas atradās iedzinējos ar 0:3, bet spēja atspēlēties un izcīnīt uzvaru. Smirnovs asistēja komandas pirmajā vārtu guvumā.
Citās spēlēs Harija Cjunska pārstāvētā “Lugano” izbraukumā ar 3:2 pārspēja “Biel”, savukārt Rapersvilas-Jonas “Lakers”, kuras rezervē palika vārtsargs Ivars Punnenovs, ar 1:4 piekāpās “Lausanne”.
No Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā atrodas Balcera “Lions”. Cīrihes klubs ir Šveices čempionāta līderis un šosezon vēl nav piedzīvojis nevienu zaudējumu.