"Warriors” bez Porziņģa sastāvā izcīna uzvaru; nav zināms, kad latvietis atgriezīsies uz laukuma
NBA komanda Goldensteitas “Warriors” sestdien pārbaudes spēlē savā laukumā ar 111:106 pārspēja Sakramento “Kings”. Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā joprojām nedevās.
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais bija Jaksels Lendeborgs, kurš guva 23 punktus, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un atdeva sešas rezultatīvas piespēles. Giļmeru Santušs pievienoja 15 punktus, bet Brendins Podzjemskis – 14. Savukārt “Kings” sastāvā ar 25 punktiem izcēlās Dariuss Eikafs.
“Warriors” četrās pārbaudes spēlēs izcīnījusi divas uzvaras. Tikmēr Porziņģis veselības problēmu dēļ izlaida arī komandas treniņnometni Havaju salās. Pagaidām nav zināms, kad viņš varēs pilnvērtīgi atsākt treniņus. Latvijas basketbolists jūnija beigās pagarināja līgumu ar Goldensteitas klubu uz diviem gadiem.
Līdz regulārās sezonas sākumam “Warriors” vēl aizvadīs pārbaudes spēles pret Portlendas “Trail Blazers” un Losandželosas “Lakers”. Savukārt pirmā NBA regulārās sezonas spēle komandai paredzēta 21. oktobrī.