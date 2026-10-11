VIDEO: Šilovs kļūst par vienu no mača varoņiem un palīdz “Penguins” izcīnīt uzvaru
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs aizvadījis veiksmīgu spēli Nacionālajā hokeja līgā (NHL), palīdzot Pitsburgas “Penguins” savā laukumā pēcspēles metienu sērijā ar 2:1 pārspēt Dalasas “Stars”. Šilovs atvairīja 24 no 25 pretinieku metieniem un tika atzīts par mača otro zvaigzni.
Šilovs pamatlaikā un papildlaikā tika galā ar 96% pretinieku metienu. Trešā perioda sākumā Pitsburgas komandu vadībā izvirzīja Konors Djūars, tomēr tikai 30 sekundes pirms pamatlaika beigām Tailers Segins panāca neizšķirtu. Papildlaikā uzvarētājs netika noskaidrots, bet pēcspēles metienos “Penguins” pārāki izrādījās, pateicoties Bena Kindela, Sidnija Krosbija un Rikarda Rakela precīzajiem raidījumiem. Šilovs atvairīja divus no četriem pretinieku metieniem.
Pie ceturtās uzvaras pēc kārtas tika arī Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas “Lightning”, kas izbraukumā ar 5:3 pārspēja Ņujorkas “Islanders”. Girgensons laukumā pavadīja 15 minūtes un 14 sekundes, četras reizes meta pa vārtiem un uzvarēja desmit no 12 iemetieniem. Uzvarētāju rindās ar trim gūtiem vārtiem jeb “hat-trick” izcēlās Brendons Heigels, kurš atdeva arī rezultatīvu piespēli.
Uzvaru svinēja arī Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto “Maple Leafs”, kas viesos ar 6:3 pārspēja Kolorādo “Avalanche”. Latvijas uzbrucējs laukumā pavadīja nepilnas 14 minūtes, vienreiz meta pa vārtiem un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Toronto komandā pa diviem vārtiem guva Viljams Nīlanders un Ostons Metjūzs.
Tikmēr neveiksmi piedzīvoja Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas “Panthers”, kas savā laukumā ar 1:4 piekāpās Minesotas “Wild”. Vilmanis nospēlēja 13 minūtes un 33 sekundes, izpildīja trīs spēka paņēmienus un maču noslēdza ar lietderības koeficientu -1, savukārt Balinskis netika pieteikts spēlei. Minesotas komandas uzvaru ar trim gūtiem vārtiem kaldināja Kirils Kaprizovs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas