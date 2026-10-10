Latvijas basketboliste Aleksa Gulbe.
Basketbols
Vakar 23:39
Gulbei četri punkti uzvarētā Francijas basketbola čempionāta spēlē
Latvijas basketboliste Aleksa Gulbe sestdien guva četrus punktus Mondemarsānas "Landes" uzvarā Francijas čempionāta spēlē.
"Landes" ar 91:51 (15:19, 31:11, 27:9, 18:12) uzvarēja "La Tronche-Meylan".
Gulbe laukumā pavadīja 12 minūtes un 28 sekundes, realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem un abus soda metienus. Viņa sakrāja arī četras atlēkušās bumbas, pārķertu bumbu, divas personiskās piezīmes un vienu izprovocētu noteikumu pārkāpumu pretiniecei, kā arī 13 efektivitātes koeficientu astoņi un +/- rādītāju +5.
Uzvarētājām 17 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Marjama Daramī, bet pretiniecēm 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Morgana Armāna.
Ar četrām uzvarām četrās spēlēs "Landes" ir pirmā 12 komandu konkurencē.
"Landes" basketbolistes ir uzvarējušas Francijas čempionātā divas sezonas pēc kārtas.