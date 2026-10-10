Ventspilnieki lauž spēles gaitu un izcīna uzvaru Tallinā
"Ventspils" sestdien Tallinā uzvarēja Tallinas "Bigbank"/"Kalev" komandu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē.
"Ventspils" svinēja uzvaru ar 86:73 (14:24, 26:18, 24:18, 22:13).
Uzvarētājiem 23 punktus guva igaunis Kristens Kasemetss, 13 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Artūrs Ausējs, 12 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Ronijs Digrejs, bet 10 punktus guva Ronalds Zaķis.
Mājiniekiem Rinalds Mālmanis sakrāja četrus punktus, četras atlēkušās bumbas un trīs pārķertas bumbas.
Rezultatīvākais Tallinas komandā ar 17 punktiem bija Deimiens Forests, bet 16 punktus guva Kevons Alens.
Gandrīz trīs ceturtdaļas vadībā bija mājinieki, lielāko pārsvaru sasniedzot otrās ceturtdaļas sākumā pēc diviem precīziem Hugo Toma soda metieniem (26:14).
Ventspilnieki pretiniekus panāca trešās ceturtdaļas vidū, apsteidza un vairāk par neizšķirtu (66:66) pretiniekiem pēc vēl diviem Toma soda metieniem panākt neļāva.
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Ar trim uzvarām četrās spēlēs ventspilnieki ieņem ceturto vietu, bet "Bigbank"/"Kalev" ar bilanci 2-2 ir septītā.
"Ventspils" pirmajā mačā viesos piekāpās "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") komandai (76:98), bet pēc tam ar 108:92 pieveica LU un savā laukumā ar 92:85 - "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" komandu. Turnīra tabulā ventspilnieki ir piektajā vietā.
Arī "Bigbank"/"Kalev", kas tāpat kā "VEF Rīga" spēlē arī FIBA Eiropas kausā, ir uzvarējusi divās no trim spēlēm. Sezonu tallinieši sāka ar zaudējumi Tartu basketbolistiem (63:90), bet pēc tam ar 89:66 pieveica Vīmsi komandu un ar 79:78 - "Parnu". Tallinas klubs ieņem septīto vietu.
Jau ziņots, ka sestdienas iepriekšējās spēlēs "VEF Rīga" ar 90:70 pieveica Tallinas "TalTech"/"Alexela" komandu, bet "Ogre" mājās ar 106:81 pārspēja "Latvijas Universitāti" (LU).
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
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Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".