Smags trieciens Šmita pārstāvētajai “Rangers” - vārtsargs Šestjorkins traumas dēļ izlaidīs sezonas turpinājumu
Latvijas aizsarga Alberta Šmita pārstāvētās Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Ņujorkas "Rangers" vārtsargs Igors Šestjorkins ceļa traumas dēļ izlaidīs atlikušo sezonas daļu.
Vārtsargs labās kājas ceļa traumu guva piektdien, "Rangers" Vašingtonā ar 1:3 piekāpjoties Vašingtonas "Capitals".
Šestjorkins otrās trešdaļas vidū pēc neveiksmīga kritiena un traumas bija spiests pamest laukumu. Viņš nevarēja atbalstīties uz labās kājas, komandas biedriem palīdzot viņam pamest ledu.
Šestjorkins bija izgājis tālu no vārtiem un krita, steidzoties atpakaļ uz vārtiem. Slīdot atpakaļ uz vārtiem, 30 gadus vecais krievu vārtsargs ar labās kājas slidu ietriecās labajā vārtu stabā.
Šestjorkins atvairīja 13 no 14 metieniem un pameta laukumu, kad rezultāts bija neizšķirts 1:1. Viņa vietā stājās 24 gadus vecais rezervists Dilans Garāns, kurš spēli beidza ar 11 atvairītiem metieniem no 12.
NHL apskatniece Mollija Volkere ziņo, ka Šestjorkins izlaidīs atlikušo sezonas daļu.
Sezonu Šestjorkins bija sācis veiksmīgi, izcīnot trīs uzvaras un piedzīvojot vienu zaudējumu, kā arī ielaižot savos vārtos vidēji 1,76 ripas spēlē. Pagājušajā nedēļā spēlē ar Tampabejas "Lightning" viņš kļuva par pirmo "Rangers" vārtsargu, kurš guvis vārtus, raidot ripu pāri visam laukumam tukšos pretinieku vārtos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mačs ar "Capitals" bija piektā NHL spēle un otrā šosezon Garānam, kurš pagājušajā nedēļā tika atsaukts no Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandas Hārtfordas "Wolf Pack". Garāns pagājušajā piektdienā uzvarā ar 2:0 pār Detroitas "Red Wings" atvairīja visus 22 metienus.
Garāns pagājušajā sezonā "Rangers" sastāvā trīs spēlēs pamatsastāvā svinēja divas uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu, vidēji mačā savos vārtos ielaižot 1,62 vārtus un atvairot 94,8% metienu.
Ņujorkas komanda pagājušajā vasarā no Bostonas "Bruins" ieguva 32 gadus veco vārtsargu Jonasu Korpisalo, taču soms pagājušajā nedēļā guva ķermeņa apakšdaļas traumu, un viņa atgriešanās laukumā netiek plānota ātrāk kā pēc mēneša.
"Rangers" ar astoņiem punktiem sešās spēlēs ir Austrumu konferences līdere.