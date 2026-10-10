“VEF Rīga” turpina uzvaru gājienu, “Ogre” rezultatīvā mačā pārspēj LU
"Ogre" sestdien savā laukumā un "VEF Rīga" Tallinā svinēja pa uzvarai Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs.
Rīdzinieki viesos ar 90:70 (18:15, 21:18, 28:19, 23:18) pieveica Tallinas "TalTech"/"Alexela" komandu.
Uzvarētājiem 19 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Luiss Rodrigess, 17 punktus guva Džordans Sīrss, bet 11 punktus - Keilebs Esbrijs.
Mājiniekiem rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Olivers Metsalu, pa 10 punktiem guva Tormi Nītss un Olivers Sūrorgs, bet astoņus punktus, 11 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Sīms Markuss Posts.
Pirmajā puslaikā gandrīz visu laiku nelielā vadībā bija "VEF Rīga" basketbolisti.
"VEF Rīga" čempionātu sāka ar četrām uzvarām, lai arī pretinieki nebija favorītu skaitā.
"TalTech"/"Alexela" pirms sestdienas spēles bija viena uzvara divās cīņās, ar 73:79 zaudējot "Rīgas zeļļiem" un ar 85:64 pieveicot "Viimsi" komandu.
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Rīdzinieki paralēli spēlē arī FIBA Eiropas kausā, bet tallinieši - Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL).
Divu Latvijas komandu mačā Ogrē mājinieki ar 106:81 (18:22, 30:21, 22:15, 36:23) pārspēja "Latvijas Universitāti" (LU).
Ogres komandā 22 punktus guva Ovens Lobsingers, pa 20 punktiem - Juris Vītols un Bruno Jēkabsons, 14 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Dreiks Dobss, bet 12 punktus un deviņas atlēkušās bumbas - Kārlis Apsītis.
LU komandā 21 punktu guva Redžinalds Tomass, 15 punktus - Ļevs Koševackis, 13 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Rodrigo Jugans, bet 10 punktus guva Patriks Heizs.
Pirmajā ceturtdaļā rīdzinieki pēc Paula Katlapa tālmetiena sasniedza deviņu punktu pārsvaru (18:9), bet pēc Koševacka trīspunktu metiena otrās ceturtdaļas sākumā panāca lielāko pārsvaru - 32:20.
Tomēr mājinieki atspēlējās vēl pirmajā puslaikā, vispirms atbildot ar 11:0 izrāvienu, kā arī labāk aizvadot puslaika beigas.
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"Ogre" čempionātu sāka ar zaudējumiem favorītiem, ar 73:92 piekāpjoties "VEF Rīga" komandai un ar 85:110 - "Rīgas zeļļiem".
LU pēc trim zaudējumiem sezonas sākumā pēdējā cīņā viesos ar 85:77 pieveica Igaunijas vienību Keilas "Basket".
Turnīra tabulā "VEF Rīga" ar piecām uzvarām ir pirmā, "Ogre" ar bilanci 1-2 - devītā, bet LU ar vienu uzvaru piecos mačos ieņem 11. vietu.
Plkst. 18 Tallinā spēli sāka "Ventspils" un "Bigbank"/"Kalev" basketbolisti, cīņu tiešraidē translējot tīmekļa vietnēm "Delfi.ee" un "24sport.app".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
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Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".