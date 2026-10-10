"Super Nova" futbolisti izrauj uzvaru pār "Grobiņu"
"Super Nova" komanda sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 32. kārtas mačā mājās ar rezultātu 2:1 (1:1) uzvarēja "Grobiņu".
"Super Nova" komandā vārtus guva Mārcis Ošs, bet "Grobiņai" - Milans Korrins. Uzvaru mājiniekiem nodrošināja Oļģerda Raščevska sistā bumba savos vārtos.
Jau spēles sestajā minūtē pēc Ralfa Šitjakova centrējuma Ošs ar galvu raidīja bumbu vārtos. Ar to viesu nedienas nebeidzās, jo dažas minūtes vēlāk pēc otrās dzeltenās kartītes laukumu pameta pussargs Ivans Tiščenko.
Puslaika otrajā pusē pēc pārkāpuma soda laukumā uz "Grobiņas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, un Korrins 29. minūtē panāca 1:1.
Otrajā puslaikā Ošs neizmantoja izdevību atgūt vadību, ar bumbu trāpot pa vārtu konstrukciju. Tiesa, 86. minūtē pēc Šitjakova sitiena bumba rikošetā nonāca "Grobiņas" vārtos, un rezultāts kļuva 2:1 mājinieku labā.
Pirms tam "Riga" viesos ar 2:0 uzvarēja "Tukums 2000" vienību.
Svētdien Ogres "United" savā laukumā tiksies ar "Daugavpili", bet RFS uzņems "Jelgavu". Pirmdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Auda" komandu.
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Turnīra tabulā 76 punkti 32 spēlēs ir "Riga" komandai, 74 punkti 30 cīņās ir RFS kontā, 61 punkts - "Auda" vienībai, 43 punkti - "Liepājai" un 39 punkti - "Daugavpilij". "Super Nova" komandai ir 38 punkti 31 mačā, "Jelgavai" ir 32 punkti, "Grobiņai" - 26 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 24 un Ogres "United" - 18 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.