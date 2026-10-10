“Riga” Latvijas virslīgas mačā pārspēj "Tukumu 2000", turpinot cīņu par titulu
“Riga” futbolisti sestdien “Tonybet” Latvijas futbola virslīgas 32. kārtas spēlē viesos ar 2:0 (1:0) pārspēja “Tukums 2000” komandu.
Rīdziniekiem vārtus guva Režinaldu Ramiriss un Muhameds Badamosi. Mača pirmajā desmitminūtē "Riga" tika pie iespējas izpildīt 11 metru soda sitienu, un, lai gan Alekss Kuprins atvairīja Ramirisa sitienu, brazīlietis ar atkārtotu mēģinājumu ieraidīja bumbu tīklā - 1:0 devītajā minūtē. Rīdzinieki pārsvaru dubultoja 62. minūtē, kad pēc Zinedīna Ulada izpildītā stūra sitiena bumbu mērķī ieraidīja Badamosi.
Vēl šodien "Super Nova" Rīgā uzņems "Grobiņu". Svētdien Ogres "United" savā laukumā tiksies ar "Daugavpili", bet RFS uzņems "Jelgavu". Pirmdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Auda" komandu.
Turnīra tabulā 76 punkti 32 spēlēs ir "Riga" komandai, 74 punkti 30 cīņās ir RFS kontā, 61 punkts - "Auda" vienībai, 43 punkti - "Liepājai" un 39 punkti - "Daugavpilij". "Super Nova" komandai ir 35 punkti 30 mačos, bet 31 cīņā "Jelgavai" ir 32, "Grobiņai" - 26 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 24 un Ogres "United" - 18 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.