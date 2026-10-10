Agate Rašmane un Emīls Vasermanis izcīna sudrabu Pasaules kausā Ēģiptē
Latvijas šāvēji Agate Rašmane un Emīls Vasermanis 10. oktobrī izcīnīja sudraba medaļas Starptautiskās Šaušanas sporta federācijas (ISSF) Pasaules kausā Kairā, Ēģiptē, 10 m šaušanā ar pneimatisko pistoli jaukto pāru konkurencē.
Latvijas komanda kvalifikācijā uzrādīja labāko rezultātu, savukārt finālā spraigā cīņā par zelta medaļām tikai par 0,5 punktiem piekāpās Francijas komandai. Kvalifikācijā Latvijas duets demonstrēja stabilu un pārliecinošu sniegumu. Ar kopā iegūtiem 582 punktiem un 27 centra desmitniekiem (Emīls Vasermanis 295 punkti (100, 98, 97), tostarp 16 centra desmitnieki, Agate Rašmane 287 punkti (94, 96, 97) un 11 centra desmitnieki) Latvijas komanda ierindojās pirmajā vietā 28 pieteikto komandu konkurencē, nodrošinot dalību finālā.
Otro vietu kvalifikācijā ar 580 punktiem ieņēma Ukrainas komanda, kuras sastāvā startēja Olena Kostevyča un Pavlo Korostiļovs. Trešajā vietā ar 579 punktiem ierindojās Lielbritānijas duets Šarlote Hiksa un Džeimss Millers, bet ceturtajā vietā ar 578 punktiem – Francijas sportisti Kamila Jedžejewska un Teo Močko.
Finālā, kurā sacentās četras labākās kvalifikācijas komandas, Latvijas sportisti turpināja cīņu par augstākā kaluma godalgām. Pēc pirmajiem desmit šāvieniem Latvijas duets ar 98,7 punktiem atradās vadībā. Sacensību turpinājumā līderpozīcijas vairākkārt mainījās, un cīņa par uzvaru izvērtās īpaši saspringta.
Pēc 20 šāvieniem Latvijas komanda ar 197,4 punktiem saglabāja vadību, taču pēc 30 šāvieniem priekšā izvirzījās Ukrainas duets. Izšķirošajā fināla daļā Latvijas sportisti atguva pozīcijas un turpināja cīņu ar Francijas komandu par zelta medaļām.
Pirms pēdējās šāvienu sērijas Francijas komanda bija vadībā ar 419,0 punktiem, bet Latvija sekoja ar 417,6 punktiem. Pēdējā sērijā Latvijas duets uzrādīja augstāku rezultātu (Emīls Vasermanis pēdējā šāvienā sasniedza maksimālo rezultātu 10,9 punkti) , tomēr ar to nepietika, lai apsteigtu Francijas sportistus.
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Sacensību noslēgumā Francijas komanda izcīnīja zelta medaļas ar 479,5 punktiem, savukārt Agate Rašmane un Emīls Vasermanis (treneri Vilnis Celmiņš un Zigfrīds Markainis) ar 479,0 punktiem ieguva sudraba godalgas. Bronzas medaļas ar 413,4 punktiem izcīnīja Ukrainas komanda, bet ceturtajā vietā ar 351,9 punktiem ierindojās Lielbritānija. Agates Rašmanes un Emīla Vasermaņa izcīnītās sudraba medaļas ir lielisks Latvijas šaušanas sporta panākums starptautiskā līmenī. ISSF Pasaules kauss Kairā turpināsies līdz 16. oktobrim.