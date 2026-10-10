Divas latviešu pārstāvētās 3x3 basketbolistu komandas sasniegušas "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas 3x3 basketbolistu Kārļa Paula Lasmaņa, Kristapa Gludīša un Zigmāra Raimo pārstāvētās komandas sestdien Japānā sasniedza "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālu. Tikmēr Rihardam Kuksikam, Mārcim Osim un Mārtiņam Evartam Zviedrim ar komandu turnīrs noslēdzās apakšgrupā.
Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai", kas turnīrā izsēta ar ceturto numuru, D grupas pirmajā spēlē ar 21:13 pārspēja "Seef" (12.) no Brunejas un otrajā mačā ar 22:18 guva virsroku pār "Toronto" (5.). Lasmanim šajā spēlē bija attiecīgi seši un pieci punkti.
Savukārt Gludīša un Raimo pārstāvētā "Shibuya" (8.) vispirms A grupā ar 21:20 pagarinājumā pārspēja favorīti "Liman", bet pēc tam ar 22:13 pieveica latviešu trijotnes pārstāvēto "Shinjuku" (9.). Pirmajā spēlē Gludītim bija 12 punkti, tajā skaitā uzvaras grozs, bet otrajā viņš guva piecus punktus, kamēr Raimo abos mačos bija pa diviem punktiem.
"Shinjuku" grupas pirmajā spēlē ar 10:22 zaudēja "Liman" vienībai. Abos mačos punktus guva tikai latvieši - Kuksiks piecus un sešus, Osis četrus un piecus, bet Zviedris iemeta vienu un divus. Pirmo trīs vietu ieguvēji izcīnīs ceļazīmes uz novembrī gaidāmo Manāmas "Masters" turnīru.