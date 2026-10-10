Verstapens triumfē Singapūras sprinta sacensībās, bet “McLaren” piloti saduras pēdējā aplī
Lietus dēļ Singapūras “Grand Prix” sprinta starts aizkavējās par pusstundu, bet uz slapjās un sausās trases netrūka drāmas arī pēc starta. "Mercedes" pilots Džordžs Rasels uz brīdi pārņēma vadību, taču drīz avarēja, un uzvaru izcīnīja "Red Bull" pilots Makss Verstapens.
Verstapens atguva pirmo vietu un saglabāja to līdz finišam, viņam sekoja abi "Ferrari" piloti Lūiss Hamiltons un Šarls Leklērs. Pēdējā aplī cīņā par ceturto vietu sadūrās abi "McLaren" braucēji Oskars Piastri un Lando Noriss. Līdz ar to ceturtais finišēja sezonas līderis Kimi Antonelli ("Mercedes"), tālāk bija Līams Losons (RB), Olivers Bērmans ("Has"), Niko Hilkenbergs ("Audi"), bet kā pēdējais pie punkta tika Noriss, kura komandas biedrs Piastri izstājās.
Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Vēlāk sestdien notiks kvalifikācija svētdien gaidāmajām pamatsacensībām. Rasels svētdienas sacīkstēs virslimita motora maiņas dēļ startēs no beigām, taču uz sestdienas sprinta sacīkstēm tas neattiecās.
Kopvērtējumā pirmo vietu ar 325 punktiem ieņem Antonelli, 236 punkti ir Raselam, 221 punkts - Hamiltonam, 197 punktus guvis Leklērs, 196 punkti ir Verstapenam, 189 punkti - Norisam, bet 128 punktus iekrājis Piastri. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 561 punkts, "Ferrari" - 418, "McLaren" - 317 un "Red Bull" - 306 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".