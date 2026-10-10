Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs piektdien atvairīja 26 metienus.
Hokejs
Šodien 14:22
Punnenovs atvaira 26 metienus, viņa pārstāvētajai "Lakers" piedzīvojot zaudējumu
Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs piektdien Šveices hokeja līgas (NL) mačā atvairīja 26 metienus, tomēr tas neglāba viņa pārstāvēto Rapersvilas-Jonas "Lakers" komandu no zaudējuma. "Lakers" viesos ar rezultātu 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) piekāpās Punnenova savulaik pārstāvētajai Langnavas "Tigers" komandai.
Punnenovs šajā cīņā atvairīja 26 no 28 pretinieku metieniem, pēdējo ripu mājiniekiem raidot jau tukšos vārtos. Šosezon Punnenovs sešos mačos izcīnījis divas uzvaras, vidēji ielaidis trīs ripas un atvairījis 88,9% metienu.
Citā spēlē ar divu latviešu uzbrucēju dalību Rūdolfs Balcers un Cīrihes "Lions" viesos ar 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) papildlaikā pārspēja Harija Cjunska pārstāvēto "Lugano". Tikmēr Rodrigo Ābols ar "Bern" mājās ar 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) guva virsroku pār "Biel" vienību.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk ir "Lions", kas ir pārliecinoša meistarsacīkšu līdere.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva "Fribourg-Gotteron" vienība, kas finālsērijā ar 4-3 pārspēja "Davos" komandu.