Ravinskis īsteno divas rezultatīvas piespēles AHL mačā
Latvijas uzbrucējs Anrī Ravinskis piektdien atdeva divas rezultatīvas piespēles Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, bet viņa pārstāvētā Ebotsfordas “Canucks” viesos ar 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Kolorādo “Eagles”.
Ravinskis otrā perioda pirmajā pusē asistēja divos vārtu guvumos ar 23 sekunžu starpību, tiekot pie saviem pirmajiem rezultativitātes punktiem sezonā. Latvietis šajā spēlē divreiz meta pa vārtiem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Citā mačā Eduarda Tralmaka pārstāvētā Beikersfīldas "Condors" viesos ar rezultātu 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) zaudēja Kalgari "Wranglers". Tralmakam šajā spēlē divi metieni pa vārtiem un negatīvs lietderības koeficients -1.
Neveiksmi piedzīvoja arī Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins", kas mājās ar 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) atzina Hārtfordas "Wolf Pack" pārākumu. Ločmelim šajā spēlē bija trīs metieni pa vārtiem, divas soda minūtes un negatīvs lietderības koeficients -2, kas nozīmē, ka viņš uz ledus bija abos ielaistajos vārtos.
Latvijas hokejistu pārstāvētās komandas sezonas pirmajās trīs spēlēs nav guvušas vairāk par diviem punktiem un savās konferencēs ir tabulas lejasdaļā.