Vēsturisks sasniegums Latvijas biatlonam - 17 gadus vecais Rihards Lozbers atzīts par vienu no labākajiem Eiropas jaunajiem ziemas sportistiem
Talantīgais, 17 gadus vecais Latvijas biatlonists Rihards Lozbers ieguvis otro vietu prestižajā Pjotra Nurovska balvā, tiekot atzīts par vienu no Eiropas labākajiem jaunajiem ziemas sportistiem. Sportists atzinis, ka šis panākums ir liels gods un viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem viņa līdzšinējā karjerā.
“Nokļūšana starp pieciem labākajiem Eiropas jaunajiem sportistiem un otrās vietas iegūšana ir liels gods un viens no lielākajiem sasniegumiem manā līdzšinējā karjerā,” sacīja Lozbers. Viņš uzsvēra, ka šobrīd viņš koncentrējas treniņiem un gatavojas nākamās sezonas startiem, un mudināja citus jaunos sportistus ticēt saviem spēkiem.
“Viss ir iespējams, ja tu to no sirds vēlies,” atzina biatlonists, novēlot jaunajiem sportistiem mērķtiecīgi turpināt iesākto. Viņš uzsvēra, ka panākumi prasa darbu un ticību saviem mērķiem.
Pjotra Nurovska balvu piešķir jaunajiem sportistiem, vērtējot ne tikai viņu rezultātus, bet arī attieksmi, disciplīnu, personību un uzticību olimpiskajām vērtībām. Balvas ieguvējus nosaka atsevišķi vasaras un ziemas sporta veidos. Šī bija jau 11. reize, kad balva tiek pasniegta; šogad pirmo vietu ieguva Ukrainas snovbordists Dmitro Lučkins.
Latvijas Olimpiskā komiteja un sporta sabiedrība paudusi lepnumu par Lozbera sasniegumiem, kā arī pateikusies viņa ģimenei un treneriem par ieguldīto darbu. Jaunajam biatlonistam novēlēta izturība, mērķtiecība un panākumi turpmākajā sporta karjerā. Aizvadītajā sezonā Rihards pasaules junioru un jauniešu čempionātā izcīnīja četras medaļas - divas zelta un divas sudraba. Turklāt viņš kļuva par jaunāko vīriešu biatlonistu vēsturē, kurš izcīnījis Pasaules kausa ieskaites punktus un kvalificējies Pasaules kausa masu startam.