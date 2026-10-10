Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs piektdien palika rezervē.
Hokejs
Šodien 09:45
Šilovs paliek rezervē "Penguins" zaudējumā "Blue Jackets"
Latvijas vārtsargam Artūram Šilovam paliekot rezervē, viņa pārstāvētā Pitsburgas “Penguins” komanda piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē viesos ar 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) piekāpās Kolumbusas “Blue Jackets”. Uzvaru mačā izšķīra pēcspēles metieni.
Sergejs Murašovs "Penguins" vārtos tika galā ar 43 no 45 metieniem, bet Kems Talbots savā debijas mačā atvairīja 20 no 22 raidījumiem. Deimons Sīversons un Matjē Olivjē panāca 2:0 "Blue Jackets" labā, abos vārtos asistējot Koulam Silindžeram, taču Braiens Rasts un Jevgeņijs Malkins izlīdzināja rezultātu. Pēcspēles metienos vienīgo raidījumu realizēja Kents Džonsons.
Austrumu konferencē "Penguins" pēc piecām spēlēm ar pieciem punktiem ieņem astoto vietu, bet "Blue Jackets" ar četriem punktiem trīs cīņās ir divas pozīcijas zemāk.