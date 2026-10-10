Latvijas aizsargs Alberts Šmits laukumā pavadīja 14 minūtes un 24 sekundes.
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Šodien 08:53
Alberts Šmits ar "Rangers" NHL mačā piedzīvo zaudējumu
Latvijas aizsargs Alberts Šmits piektdien kopā ar sevis pārstāvēto Ņujorkas "Rangers" piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, izbraukumā ar 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) piekāpjoties Vašingtonas "Capitals".
Šmits laukumā pavadīja 14 minūtes un 24 sekundes, izdarīja vienu metienu pa vārtiem un pielietoja divus spēka paņēmienus. Šmita lietderības koeficients bija -1. Pirmā perioda vidū viesus vadībā izvirzīja Aleksis Lafrenjē, bet nākamajā nogrieznī pretiniekiem vārtus guva Timotijs Liljegrēns un Būns Dženers, kuram šis bija pirmais vārtu guvums "Capitals" komandā. Pamatlaika pirmspēdējā sekundē ripu tukšos ņujorkiešu vārtos ieraidīja Toms Vilsons.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Rangers" pēc sešām spēlēm ar astoņiem punktiem ieņem pirmo vietu, bet "Capitals" ar sešiem punktiem četrās spēlēs ir piektā.