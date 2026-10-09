"Rīgas zeļļi" turpina uzvaru sēriju Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā
"Rīgas zeļļi" piektdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē tika pie panākuma. Rīdzinieki viesos ar 94:74 (29:19, 17:18, 24:26, 24:11) pārspēja Igaunijas vienību "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Tonijs Pērkinss, Martins Varns guva 18 punktus, Rolands Šulcs noslēdza maču ar 12 punktiem, kamēr pie desmit punktiem tika Īzaks Džonsons.
Mājinieku rindās ar 20 punktiem un sešām bumbām zem groziem izcēlās Kīts Peileks.
Rezultātu ar precīzu tālmetienu mājinieku rindās atklāja Maks Smits-Makīvens, bet viesi pirmo reizi vadībā četru punktu izrāviena un Pērkinsa divpunktu metiena - 12:10. Pēc tam rīdzinieki visu laiku bija vadībā, pēc septiņu pēc kārtas gūtiem punktiem un Jāņa Bērziņa divpunktu metiena panākot 26:17.
Vēl viens septiņu punktu izrāviens pirmās un otrās ceturtdaļas mijā pēc Klāva Čavara divpunktu metiena rīdziniekiem ļāva panākt līdz tam lielāko pārsvaru - 33:19. Vistuvāk līdz pirmā puslaika noslēgumam Tartu basketbolisti tika pēc Martina Pāsojas divpunktu metiena (32:39), taču līdz puslaika pārtraukumam rīdzinieki saglabāja deviņu punktu pārsvaru.
Trešajā ceturtdaļā laukuma saimniekiem izdevās pietuvoties, bet pēc 7:0 izrāviena "zeļļi" atguva deviņu punktu pārsvaru. Noslēdzošajā ceturtdaļā Rīgas komanda turpināja palielināt pārsvaru, tiekot pie drošas uzvaras.
Sezonu ar četrām uzvarām tikpat mačos iesākuši "Rīgas zeļļi", "VEF Rīga" un "Valmiera Glass"/"ViA", trīs Latvijas vienībām atrodoties turnīra tabulas augšgalā, bet Tartu basketbolisti ar bilanci 2-2 ierindojas astotajā pozīcijā.
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LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".